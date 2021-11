Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com as plataformas system-on-chip (SoC) em constante aprimoramento, a opção por câmeras de especificações mais altas está se tornando uma realidade cada vez maior para os dispositivos principais. A Samsung está fazendo um sensor de 200 megapixels, que já conhecemos, mas supostamente não aparecerá pela primeira vez em um aparelho Samsung.

Não, esse prêmio provavelmente vai para a Motorola ou a Xiaomi primeiro, de acordo com o famoso leakster Ice Universe, que declarou o seguinte no Twitter:

A câmera de 200MP será adotada pela Moto primeiro, depois pela Xiaomi no segundo semestre do próximo ano e, em 2023, a Samsung adotará 200MP. - Universo de gelo (@UniverseIce) 24 de novembro de 2021

Parte dessa corrida se limitará à implementação de novos SoCs. Já tivemos a revelação do Dimensity 9000 da MediaTek , que pode suportar resoluções de até 320 megapixels, enquanto a Qualcomm deve revelar sua plataforma Snapdragon 8 Gen 1 na primeira semana de dezembro . A Samsung provavelmente usará uma divisão deste último, além de sua própria plataforma Exynos para os lançamentos de telefones em território coreano e asiático.

Precisamente qual aparelho será o primeiro a se orgulhar de uma câmera de 200 megapixels está em debate. A Xiaomi tende a sair rapidamente dos blocos no final de dezembro, então ainda há a possibilidade de que o 12 Ultra abrigue este sensor (embora pensemos que isso é improvável neste estágio, já que é muito cedo). Posição da Moto: teria que ser topo de linha, então um novo aparelho Edge carro-chefe em meados de 2022, talvez?

A outra pergunta é por que um sensor de 200MP, afinal?. Bem, é menos sobre a resolução total e mais sobre o potencial do que mais pixels podem oferecer. O sensor Samsung, denominado ISOCELL HP1 , pode não apenas lidar com a gravação de vídeo de 8K, mas com tantos pixels que abrirá a porta para uma faixa dinâmica elevada (HDR) aprimorada e várias possibilidades de binning de pixels (16 em 1 com resultados de 12,5 megapixels como padrão).

É cada vez mais provável que veremos esse novo sensor em um protótipo de dispositivo no Snapdragon Tech Summit da Qualcomm , então não deixe de dar uma olhada nesse dispositivo, caso ele apareça. Mais informações no início de dezembro é o nosso melhor guestimate.

