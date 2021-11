Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Motorola nunca foi tímida quando se trata de lançar vários aparelhos dentro de uma faixa com especificações muito semelhantes. Para 2021 não é diferente. Apesar de prometer uma simplificação de sua série - com o posicionamento "maior número significa maiores recursos" - existem quatro novos aparelhos da série G de baixo custo chegando no final de 2021: o G31, G41, G51 5G e G71 5G.

Isso sem esquecer o quinto produto de última geração, o G200 . Uau.

No entanto, nem todos esses aparelhos de baixa especificação chegarão em todos os territórios. Além do G200 de nível superior, é apenas o G31 de nível inferior que chegará às costas do Reino Unido, por exemplo, com os outros direcionados para lançamentos europeus em diferentes regiões.

Mesmo assim, a presença do G31 é um tanto peculiar - ele chega apenas nove meses após o lançamento do G30 . Então, o que há de diferente nisso? Em resumo: o G31 dispensa a Qualcomm por um chipset MediaTek Helio G85 e muda o arranjo da câmera principal para um sensor de 50 megapixels.

O uso deste sensor de 50MP é um grampo em muitos desses novos aparelhos, com o G71 5G e o G51 5G também empregando isso em suas configurações, junto com um sensor de profundidade e um ultra-amplo (com visão macro integrada para close-ups).

Aqui está uma análise rápida de como os quatro aparelhos diferem:

Câmeras: principal de 50 MP, sensor de profundidade e ultra-amplo (G71, G51, G31), principal de 48 MP com estabilização óptica (somente G41)

Processador: Snapdragon 695 (G71), Snapdragon 480 Pro 5G (G51), MediaTek Helio G85 (G31 e G41)

Tela: LCD Full HD de 6,8 polegadas de 120 Hz (G51), OLED de 6,4 polegadas Full HD de 60 Hz (G71, G41, G31)

Capacidade da bateria de 5.000 mAh (G71, G51, G41, G31)

Então, aí está, não há falta de aparelhos da série Moto G devido. Pelo menos a remoção de add-ons de nome - como Power, Style, etc - agora é claramente uma coisa do passado, quer você goste da convenção de números ou não.

