Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No início de 2021, a Motorola reformulou sua linha da série G , a ideia de que os dispositivos com maior número entregariam os maiores recursos. E agora, antes do fim de 2021, a empresa com sede em Chicago está lançando seu modelo topo de linha da série G: o Moto G200.

Este aparelho, que é a próxima etapa na evolução em relação ao G100 anterior , traz o processador Qualcomm Snapdragon 888 de primeira linha para essa faixa de preço médio, enquanto aprimora o design, aumenta a capacidade da câmera e acaba com o pouco adorei o arranjo de câmeras duplas voltadas para a frente.

Com um preço europeu de € 449,99, o G200 representa a vontade da Motorola de enfrentar alguns de seus concorrentes de sucesso, como o OnePlus , e oferecer mais especificações de ponta sem o preço típico de carro-chefe.

A chave para essa especificação é o novo arranjo da câmera. Um trio de lentes na parte traseira são semi afundadas no corpo para ajudar a neutralizar a saliência excessiva, o que é um ótimo detalhe de design. O sensor de profundidade e o ultra-largo de 13 megapixels são comuns para muitos aparelhos atualmente, mas é a lente principal, com 108 megapixels, que vai atrair mais atenção. Este snapper principal usa uma técnica de processamento nove em um para fornecer resultados de 12 megapixels.

Em outros lugares, o G200 oferece uma tela de 6,7 polegadas com taxa de atualização de até 144Hz. O que, se parece familiar, é porque é o mesmo painel OLED que você encontrará no Edge 20 da Motorola . Que é também onde as coisas ficam um pouco complicadas, na verdade, já que o G200 e o Edge 20 são muito semelhantes em especificações - a principal diferença é o processador de maior potência da série G, maior capacidade de bateria (em 5000mAh) e maior preço pedido.

O quão longe a série Moto G avançou, no entanto, de aparelhos que antes eram apenas econômicos a poderosos dispositivos de preço médio como este G200, é uma nova era para o alcance desta gama e, portanto, significado.