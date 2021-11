Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Motorola lançou o 312 Labs, um braço de seus negócios definido para explorar novas tecnologias e inovações, como parte de seu investimento em pesquisa e desenvolvimento em expansão.

Isso pode soar potencialmente insosso para as pessoas comuns, mas o que nos diz é que a Motorola não quer ficar para trás quando se trata de inovação e novas ideias em telefones celulares. Isso é algo em que a empresa esteve na vanguarda no passado - você só precisa se lembrar do Moto Razr original e da reinvenção de 15 anos depois para ver isso.

"O 312 Labs da Motorola está focado em algumas áreas principais, incluindo o ecossistema conectado do futuro, a evolução do metaverso, explorando novos e únicos fatores de forma móveis e vestíveis, exibindo tecnologias avançadas e AR e VR", diz uma linha do comunicado oficial à imprensa.

A escolha dessa declaração para nós é a parte dos novos fatores de forma, dando-nos uma indicação de que a Motorola está procurando aumentar sua presença no mercado de dobráveis e além. Mas talvez não da forma convencional atual, devido ao uso da palavra "único".

É claro que não há nada de concreto neste estágio. A Motorola não disse "ei, olhe para este novo telefone dobrável omnidirecional". E com tanto foco da indústria em futuros de AR / VR / metaverso, talvez o 312 Labs - que recebeu esse nome por causa de seu código de área de Chicago - seja mais o braço de P&D futurologista do que uma parte da empresa que realizará novos produtos tangíveis.

Teremos que esperar para ver o que a Motorola tem na manga. Mas, como prova deste anúncio, ela não fica quieta sobre o sucesso de seu negócio de smartphones para o mercado de massa - ela também quer ser conhecida por inovar e enfrentar seus rivais de peso, como a Samsung e seus sucessos de dispositivos dobráveis, também.