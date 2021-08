Moto Edge Gen 2 é um Edge 20 de bateria grande para lançamento apenas nos EUA

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No final de julho de 2021, a Motorola anunciou a série Edge 20 . Mas esse trio de dispositivos não estava destinado a um lançamento nos Estados Unidos. Agora, no entanto, o Moto Edge Gen 2 apenas nos EUA foi revelado - e, até onde podemos ver, é o único dispositivo Edge de que alguém precisa.

Na verdade, o Edge Gen 2 realmente questiona por que os lançamentos internacionais são tão complexos quando se trata de especificação e nomenclatura. Do ponto de vista de um comprador europeu, o Gen 2 é uma versão de bateria grande do Edge 20 - e com um preço mais baixo (em particular graças a US $ 200 de desconto na venda de pré-lançamento , antes do lançamento do dispositivo em 2 de setembro) .

Do ponto de vista de um comprador americano, isso é ótimo. O Gen 2 remove a confusão dos modelos Edge de primeira geração e dos modelos Edge + altamente caros, tornando-se uma opção de compra muito mais atraente.

E há algumas especificações saborosas em oferta. O Edge Gen 2 tem uma grande bateria de 5.000 mAh, processador Qualcomm Snapdragon 778G de nível médio a alto, câmera traseira tripla (incluindo principal de 108 megapixels) e uma tela super rápida com taxa de atualização de 144 Hz.

Essa tela - um painel OLED de 6,7 polegadas - também é plana, então não há bordas curvas como os modelos originais, colocando de lado o pensamento original de que a série Edge foi nomeada como tal devido ao seu painel de borda curva (ainda acreditamos que foi o caso, no entanto, e a Motorola simplesmente mudou de rumo).

Claro, não há processador de primeira linha e lentes de zoom maiores, como você encontrará no Edge 20 Pro, mas achamos que o Edge Gen 2 é o equilíbrio ideal do que os usuários realmente desejam, envolto em um corpo bem projetado e , crucialmente, a um preço de abertura de $ 499 que é realmente atraente. É uma pena que não vamos conseguir esse modelo em territórios mais amplos, na verdade.