(Pocket-lint) - A Motorola lançou mais um telefone acessível e está chegando ao Reino Unido.

Chamado de Moto G60s , ele chegará às lojas esta semana por £ 219,99 (cerca de US $ 305) com uma tela Full HD + de 6,8 polegadas com taxa de atualização de 120Hz. A outra especificação principal é uma bateria grande de 5.000 mAh com carga de 50W. Supostamente, ele oferece 12 horas de energia com uma carga de 12 minutos. Ele também tem um chipset MediaTek Helio G95, 4 GB ou 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, um slot microSD e um botão dedicado do Google Assistant.

Ele também possui uma lente quádrupla. Há um principal de 64 megapixels com um macro de 8 megapixels ultra-wide, 5 megapixels e sensor de profundidade de 2 megapixels.

Então, como o Moto G60s é tão barato ? Bem, não há 5G, e a RAM inicial de 4 GB é um pouco comprometida.

Mas inclui a plataforma ThinkShield for Mobile da Moto , projetada para oferecer uma experiência de segurança premium. Além disso, a maioria dos telefones com uma taxa de atualização de 120 Hz são considerados premium, mesmo se forem dispositivos de orçamento. É importante notar que a série do iPhone 12 nem oferece 120Hz.

Se alguma dessas coisas interessar a você, o Moto G60s está sendo lançado nas cores Iced Mint e Ink Blue. Nenhuma palavra ainda sobre a disponibilidade nos EUA.