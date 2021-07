Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Moto Edge está de volta para sua segunda geração - mas sem uma tela de borda curva desta vez - e disponível em três sabores: o Edge 20, Edge 20 Pro de ponta e Edge 20 Lite de especificações inferiores.

A família de três peças mantém um design familiar em cada um dos aparelhos, com recursos de hardware específicos que ajudam a separar um aparelho do outro.

Todos os modelos Edge 20 apresentam uma tela de 6,7 polegadas, por exemplo, exceto nos modelos Edge 20 e Pro é POLED (OLED de plástico), em comparação com o OLED de vidro no Lite. O Lite também é um painel de 90 Hz, em comparação com o máximo de 144 Hz dos dois dispositivos de nível superior.

Gostamos da consistência do visual, embora a espessura dos dispositivos seja muito diferente: o Edge 20 é o mais fino do grupo, com menos de 7 mm, o que significa que tem a menor capacidade de bateria do lote (4.000 mAh); o Lite é mais grosso, com 8,3 mm, mas aumenta a capacidade da bateria em 25 por cento (para 5.000 mAh); o Pro, por sua vez, fica no meio dessa escala (4.500mAh).

O verdadeiro fator de divisão entre os três telefones, no entanto, é a disposição das câmeras. Sim, todas oferecem câmeras triplas, todas possuem lente principal de 108 megapixels e grande angular (16MP no Edge 20 e Pro, resolução menor no Lite), mas o diferencial está no zoom óptico. O Edge 20 Pro possui uma câmera periscópio com zoom ótico 5x; o Edge 20 possui um zoom óptico de 3x; enquanto o Edge 20 Lite diminui o zoom para um sensor de profundidade.

Espere que os três aparelhos sejam colocados à venda no final de agosto em grande parte do mundo (América do Norte excluída), caso contrário, no início de setembro. O Moto Edge 20 Lite será vendido por € 349; o Moto Edge 20 será vendido por € 499; e o Moto Edge 20 Pro por € 699 - garantindo que a Motorola o manteve mais competitivo do que o anterior modelo Edge + original .