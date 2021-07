Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Moto Edge da Motorola está voltando para seu formato adequado de segunda geração - estamos ignorando o Moto Edge S , que chegou como o G100 fora da China - mas não como um único dispositivo, em vez de três modelos distintos: o Moto Edge 20, Moto Edge 20 Pro e Moto Edge 20 Lite.

O triplo golpe dos dispositivos tem muitas semelhanças que os unem como pertencendo claramente à mesma família, junto com características distintas para ajudar a diferenciá-los. Aqui estão as principais diferenças entre as variantes Edge 20 e Pro e Lite, todas resumidas.

Moto Edge 20: 6,99 mm / Edge 20 Lite: 8,25 mm / Edge 20 Pro: 7,99 mm

Moto Edge 20 Pro: azul meia-noite, branco iridescente, couro vegano azul

Moto Edge 20: cinza fosco, branco fosco, esmeralda fosco

Moto Edge 20 Lite: Electric Graphite, Lagoon Green

Como você pode ver na imagem principal no topo, os dispositivos Edge 20 são bastante semelhantes em termos de tamanho. No entanto, é o Edge 20 que é o mais fino do lote, com menos de 7 mm, tornando-o o aparelho 5G mais fino da Motorola até hoje. É feito de um material de liga de alumínio para reter a resistência sob pressão. O Edge 20 Lite é o modelo mais grosso, por conta de sua bateria grande; enquanto o Edge 20 Pro fica entre os dois.

Como você pode ver na foto acima, os aparelhos optam pelas variantes claro, escuro e colorido. O Pro é o único a oferecer uma opção de couro vegano em azul, enquanto o Edge 20 é o único a oferecer uma opção verde esmeralda semi-iridescente.

Moto Edge 20 e Pro: tela POLED, taxa de atualização de 144 Hz, HDR10 +

Moto Edge 20 Lite: tela OLED, taxa de atualização de 90 Hz, HDR10

Todos os dispositivos: painel de 6,7 polegadas, compatível com cores de 10 bits (DCI-P3)

O Moto Edge original era sobre ter uma tela de borda curva. Esse não é mais o caso da família Moto Edge 20: todas as telas são planas. Todas as telas também são do mesmo tamanho, com 6,7 polegadas na diagonal.

As diferenças vêm em formato e recursos. Os modelos Moto Edge 20 e Pro são na verdade POLED - isso é OLED de plástico - que você normalmente encontraria em dispositivos dobráveis. Então, por que aqui? Não é exposto, plástico reflexivo na parte superior, em vez disso, o painel POLED é colocado entre camadas de vidro e mantém a resistência a arranhões. O Edge 20 Lite, no entanto, é um painel OLED de vidro.

Em termos de recursos, o Edge 20 e o Pro podem fornecer taxas de atualização de até 144 Hz, com os dispositivos capazes de detectar conteúdo automaticamente e adaptar a taxa de acordo para economizar bateria; também há suporte para HDR10 + alta faixa dinâmica. O Edge 20 Lite pode fornecer 90 Hz e HDR10 (ou seja, não plus), tornando o bebê da família - mas ainda assim está indo muito bem.

Moto Edge 20 Pro: plataforma Qualcomm Snapdragon 870, 6/8 GB de RAM

Moto Edge 20: plataforma Qualcomm Snapdragon 778, 6/8 GB de RAM

Moto Edge 20 Lite: MediaTek Dimensity 720, 6 GB de RAM

Moto Edge 20 Pro: bateria de 4.500 mAh, 30 W Turbo Charge

Moto Edge 20: bateria de 4.000 mAh, 30 W Turbo Charge

Moto Edge 20 Lite: bateria de 5.000 mAh, 30 W Turbo Charge

Moto Edge 20 e Pro apenas: Wi-Fi 6

Todos os dispositivos: conectividade 5G

À medida que o 5G se torna mais intrínseco aos smartphones, não é surpresa ver essa conectividade para todos os dispositivos Moto Edge 20. No entanto, cada um dos três aparelhos usa uma solução diferente de sistema no chip.

O Edge 20, para começar, opta pela plataforma Snapdragon 778 da Qualcomm ( anunciada em meados de maio de 2021 , portanto, o lançamento mais recente), colocando-a nos níveis intermediários superiores do mercado. O Edge 20 Pro, como um passo à frente, opta pela plataforma Snapdragon 870 da Qualcomm, colocando-a nos níveis mais altos de capacidade principal - mas não se esticando tão longe quanto o SD888 mais proficiente em jogos.

O Edge 20 Lite, por outro lado, abandona totalmente a Qualcomm: em vez disso, opta pelo chipset Dimensity 720 da MediaTek, que o instala na seção intermediária. É interessante ver como a MediaTek está proliferando no mercado de smartphones, chegando - e com bastante habilidade, devemos dizer - em uma variedade de aparelhos.

Em termos de bateria, embora todos os aparelhos tenham carregamento rápido de 30 W (nenhum carregamento sem fio), a capacidade está amplamente ligada ao tamanho físico de cada aparelho. O Edge 20 Lite, como o mais espesso, tem a bateria de maior capacidade (5.000 mAh); o Edge 20 Pro, como o aparelho de cintura média, é o próximo (4.500 mAh); o Edge 20, como o mais fino do grupo, tem a menor bateria (4.000mAh).

Edge 20 Pro: zoom periscópio 5x (8 MP, f / 3.4) / Edge 20: zoom óptico 3x (8 MP, f / 2.4) / Edge 20 Lite: Sensor de profundidade (2 MP)

Todos os dispositivos: câmera principal de 108 megapixels, abertura f / 1.9, tamanho de pixel de 0,7 μm

Todos os dispositivos: câmera ultra-ampla (16 MP no Edge 20 e Pro, 8 MP no Lite)

Todos os dispositivos: câmera selfie frontal de 32 megapixels

As lentes de zoom possuem estabilização ótica (OIS)

Enquanto muitos fabricantes colocam configurações de câmera amplamente diferentes em suas famílias de dispositivos, o Edge 20 faz um bom trabalho em fornecer um arranjo consistente.

Todos os três modelos, por exemplo, apresentam uma câmera principal de 108 megapixels, portanto, não há comprometimento da qualidade, quer você queira a Lite ou a Pro.

Todos os modelos também possuem uma câmera grande angular - algo que alguns fabricantes de baixo custo começaram a omitir totalmente dos telefones econômicos - embora o Lite tenha uma opção de resolução mais baixa entre as três.

O que então separa o Edge 20 do Pro é o grau de zoom óptico oferecido. O Edge 20 tem uma lente zoom 3x, enquanto o Pro tem um zoom 5x - o primeiro periscópio da Motorola com zoom out. Não há zoom no Lite, além do digital de qualquer maneira, com um sensor de profundidade ocupando esse espaço. Todas as opções de zoom óptico vêm com estabilização óptica (OIS), que é um acréscimo necessário.

Europa, América do Sul, Índia e regiões mais amplas: final de agosto a início de setembro

Nenhum lançamento na América do Norte - anúncio de outono esperado

Edge 20 Lite: € 349 / Edge 20: € 499 / Edge 20 Pro: € 699

A Motorola tem sido mais experiente em precificar a série Edge 20 de forma mais sensata do que seu antecessor - não há preço de quatro dígitos como havia com o Edge + em 2020 . No momento, temos apenas os preços em euros, que são os seguintes: o Edge 20 custa € 499, o Edge 20 Pro € 699, o Edge 20 Lite € 349.

Não há preços dos EUA incluídos lá pelo motivo específico de que nenhum desses aparelhos provavelmente chegará aos EUA tão cedo quanto chegará à Europa - no final de agosto / início de setembro - com um anúncio da América do Norte previsto para revelar uma data de outono para esse mercado (quer isso signifique um dispositivo ou dispositivos totalmente novos, no entanto, não temos certeza neste estágio).