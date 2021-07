Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O site de certificação chinês, TENAA, postou imagens do que parece ser a próxima geração de telefones Moto Edge: pensados para ser o Moto Edge 20 e o Moto Edge 20 Pro. Então, o que você pode esperar desses supostos aparelhos recebidos?

Bem, em primeiro lugar, há uma variação potencialmente regional a ser considerada. Vale lembrar que o Moto G100 foi lançado na China como Edge S. E dado que as imagens TENAA mostram o que parece ser uma tela plana - ou seja, nenhuma borda curva real, conforme o Moto Edge e Edge + original - suspeitamos que haja a possibilidade de esses aparelhos se encaixarem como parte da série Moto G.

As especificações estão amplamente de acordo com essa ideia, também, com o Qualcomm Snapdragon 870 pensado para estar a bordo do Edge 20 Pro refletindo o encontrado no G100 atual. As especificações da tela são muito parecidas, com um painel OLED de 6,67 polegadas com resolução Full HD +.

O Edge 20 modela a parada no departamento de câmeras, porém, com uma liderança esperada de 108 megapixels no departamento de câmeras triplas traseiras. Olhando para as imagens TENAA lado a lado, a câmera quadrada no Pro sugere que há uma lente zoom periscópio embutida, provavelmente um dos fatores definidores que a tornam o modelo Pro da dupla.

Portanto, se inicialmente esses aparelhos serão apenas para a China, é um assunto em debate. Mas, dada a origem das imagens, suspeitamos que não demorará muito para descobrirmos mais ...