Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Motorola está considerando não atualizar o Razr dobrável este ano, apesar de lançar um em 2019 e, novamente, sete meses depois com o 5G em 2020.

A empresa quer desacelerar e refinar seu design dobrável antes de lançar um modelo de terceira geração, de acordo com o DSCC, um especialista em telas que publicou um relatório examinando o cenário futuro. O DSCC afirmou que o próximo Razr "não é esperado até o segundo semestre de 2022" e que a Motorola está procurando "reinventar seu design dobrável". Não há muito mais o que fazer, mas pelo que parece, a Motorola quer estar em uma posição melhor para assumir outros dobráveis.

O 2020 Razr não é um dispositivo com apelo mainstream como o original de 15 anos atrás - além disso, o excesso de concorrentes de telefones dobráveis é um verdadeiro desafio. Mesmo assim,em nossa análise do telefone , descobrimos que ele é uma peça de tecnologia empolgante que se destaca mais pelos motivos certos do que pelos errados.

Talvez o terceiro Razr dobrável que a Motorola venha a apresentar seja igualmente atraente. Seja qual for a forma que assuma, provavelmente competirá com o suposto Samsung Galaxy Z Flip 3 . Não houve evidências dos planos da Motorola, no entanto, e a empresa não comentou o relatório do DSCC.

Escrito por Maggie Tillman.