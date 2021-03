Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Paralelamente ao lançamento do Moto G100 , a Motorola também anunciou o Moto G50 - um aparelho acessível com capacidade 5G para apresentar slap bang no centro da nova linha da série G da Motorola.

A série G está agora em sua décima geração, acredite ou não, com a Motorola tentando entregar um mapa mais compreensível da linha. A teoria é que quanto menor o número, como Moto G10 , menor a especificação; quanto maior o número, como o G100, maior a especificação.

Exceto pelo fato de a Motorola ser Motorola, já cruzou os fios: porque o novo G50 tem uma plataforma Qualcomm Snapdragon 480 de especificações mais baixas, que tem especificações mais baixas do que o Snapdragon 662 no aparelho G30 .

Ainda está confuso? Nós também. Pedimos à Motorola para comentar, com um porta-voz da empresa dizendo que se trata de "todo o pacote que está sendo oferecido" - ou seja, que o G50 oferece conectividade 5G, enquanto o G30 não.

Caso contrário, o G50 e o G30 são amplamente comparáveis. Ambos oferecem uma tela de 6,5 polegadas com capacidade de 90 Hz, bateria de 5.000 mAh e câmera principal de 48 megapixels.

O Moto G50 chegará a mercados europeus selecionados, com preço de € 249,99, "nas próximas semanas". Mas se você não liga para velocidades de 5G, recomendamos que você dê uma olhada no (ainda mais acessível) G30.

Escrito por Mike Lowe.