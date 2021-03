O Moto G100 será lançado em 25 de março?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Motorola está se preparando para lançar um telefone topo de linha da série G chamado G100 e, pelo que parece, vai lançar um aparelho de nível quase emblemático.

Já vimos vazamentos que virtualmente confirmam que é essencialmente um Moto Edge S rebatizado para mercados internacionais. Agora parece que também temos uma data de lançamento.

Nils Ahrendmeier - do blog de tecnologia alemão TechnikNews - compartilhou um teaser salve a data em seu perfil no Twitter, indicando que o lançamento da Motorola acontecerá em 25 de março.

Se for preciso, isso significaria que ele será lançado apenas dois dias após o OnePlus revelar sua próxima série de dispositivos carro-chefe em 23 de março.

Pelo que sabemos sobre o Moto Edge S, esperamos ver um telefone equipado com um processador Snapdragon 870 e equipado com uma tela LCD fullHD + 90Hz medindo 6,7 polegadas na diagonal.

Dado o fato de que tem um painel LCD (e não AMOLED) e um sensor físico de impressão digital, é seguro esperar que custe muito menos do que qualquer telefone de primeira linha de grandes fabricantes.

Provavelmente podemos esperar uma construção menos premium, a julgar pelos engastes bastante robustos ao redor da tela.

No entanto, tudo aponta para ele estar bem no topo da linha do Moto G que - até agora - quase sempre foram smartphones básicos de baixa potência.

Escrito por Cam Bunton.