Vazamento de Moto G100 revela semelhança impressionante com Edge S

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Rendimentos vazados foram publicados nos mostrando como será o quase carro-chefe do Moto G100, e é seguro dizer que é virtualmente apenas um Moto Edge S rebatizado para o mercado internacional.

O vazamento mostra um telefone com uma câmera furada dupla na frente e um sistema de câmera quadrada quadrada perfeitamente organizado na parte traseira.

O telefone também possui um sensor físico de impressão digital embutido no botão liga / desliga, colocado em um recesso na lateral. Também apresenta duas opções de cores: um branco sedoso e um azul cintilante brilhante.

A novidade, no entanto, é o botão físico do Google Assistente embutido no lado esquerdo do telefone. Este botão também está disponível nos telefones da série G mais recentes.

Conforme observado pela TechnikNews - que originalmente postou as imagens - as especificações são virtualmente idênticas às do Edge S também.

A Moto lançou o Edge S na China em janeiro, anunciando um telefone equipado com o processador Snapdragon 870. Este é um dos mais recentes processadores da Qualcomm que não é tão poderoso quanto o SD888 de primeira linha, mas um passo acima da série 700.

Ele deve apresentar uma tela LCD de resolução fullHD + de 6,7 polegadas com taxas de atualização de até 90Hz. Um grande foco serão as câmeras.

Na parte traseira, o sistema quad é conduzido por um sensor principal de 64 megapixels. Ele é acompanhado por uma câmera ultralarga de 16 megapixels, um sensor de profundidade de 2 megapixels e um sensor ToF.

A Motorola vem provocando o telefone por meio de seu identificador internacional no Twitter, então não demorará muito para que o telefone seja lançado. Deve ser oficial nas próximas semanas.

Escrito por Cam Bunton.