Moto G10 Power será lançado em 9 de março com bateria ainda maior

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando a Motorola anunciou que estava relignando a série G com uma convenção de nomenclatura mais lógica - ou seja, um número menor significa que está mais abaixo na faixa - ela não descartou a possibilidade de variantes.

Na verdade, depois de apenas lançar dois aparelhos até agora - o Moto G10 e o G30 - já existe um Moto G10 Power em breve, com o feed do Twitter da Motorola Índia mostrando um vídeo teaser de sua chegada em 9 de março.

Gostaria de explorar mais e assistir a uma jornada ininterrupta por mais horas? Bem, o seu desejo é o nosso comando com o novo #PowerfulAllRounder , # motog10power que vem com uma poderosa bateria de 6000 mAh e muito mais. Lançamento em 9 de março, às 12h no @Flipkart. https://t.co/1Wx1CWkDGa pic.twitter.com/lw07bkOa46