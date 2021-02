Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O suposto Motorola Moto E7 Power - conforme vazado na semana passada - provavelmente será lançado "muito em breve". No entanto, pode não vir com o processador comentado anteriormente.

Quando originalmente vazado, junto com supostos renders, o E7 Power estava vindo com um processador Mediatek Helio P22. No entanto, ele virá com o chipset Mediatek G25.

Pelo menos, essa é a afirmação do renomado informante online Mukul Sharma. Ele tweetou que o teste Geekbench original, que listou o P22, não corresponde às informações provenientes de suas fontes.

"A lista recente do Geekbench sugere um chipset P22, mas de acordo com minha fonte, será apenas G25", postou.

[Exclusivo] A Motorola vai lançar em breve seu smartphone Motorola Moto E7 Power na Índia. Contará com uma bateria de 5.000 mAh e um processador Helio G25 (a lista recente do Geekbench sugere um chipset P22, mas de acordo com minha fonte, será apenas G25). #Motorola # MotoE7Power - Mukul Sharma (@stufflistings) 14 de fevereiro de 2021

Para ser honesto, qualquer mudança percebida será insignificante. O Motorola E7 Power não deve ser nada além de um aparelho econômico.

Melhores smartphones 2021: os melhores telefones celulares disponíveis para compra hoje Por Chris Hall · 15 Fevereiro 2021

Sua principal característica será uma bateria de 5.000mAh que deve dar bastante aproveitamento entre as cargas. O resto das especificações são modestas.

Diz-se que vem em variantes de 32 GB e 64 GB, com 2 GB e 4 GB de RAM, respectivamente. Uma configuração de câmera dupla será encontrada na parte traseira (13 megapixels e 2 megapixels), e a tela de 6,5 polegadas será LCD e HD +.

Devemos descobrir mais em breve, quando ele for lançado oficialmente junto com os também rumores Moto G10, G30 e G40 5G .

Escrito por Rik Henderson.