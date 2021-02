Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Motorola acaba de anunciar que está abandonando a convenção de nomenclatura de um dígito, optando por uma nova convenção de nomenclatura número maior é igual a recursos maiores. Começando com este par: o Moto G10 e o Moto G30. Mas como eles diferem?

Opções de acabamento do Moto G10: Aurora Gray, Iridescent Pearl

Opções de acabamento do Moto G30: Phantom Black, Pastel Sky

Ambos: entrada para fone de ouvido de 3,5 mm

Ambos: sensor de impressão digital traseiro

Olhando para você, você não perceberá facilmente as diferenças entre o G10 e o G30. Ambos são do mesmo tamanho, completos com acabamento à prova de água (embora sem classificação IP oficial), leitor de impressão digital posicionado na parte traseira e entrada de fone de ouvido de 3,5 mm visível também.

A única diferenciação visual reveladora será o acabamento que você escolher. O G10 vem em um cinza chamado (mas olhe as fotos - parece mais roxo), enquanto o G30 é preto profundo. Há também as respectivas opções Iridescent Pearl e Pastel Sky - nomes que são tão vagamente ligados à cor que é difícil saber o que esperar das palavras, mas olhe para as imagens no topo para as propriedades peroladas, quase multicoloridas.

Ambos: HD de 6,5 polegadas + display LCD Max Vision

Moto G10: 60 Hz / Moto G30: 90 Hz

Portanto, o G10 e o G30 têm o mesmo tamanho, além de compartilharem a mesma composição de tela base: um painel LCD de 6,5 polegadas com proporção de 20: 9. É um painel bastante grande, mas a resolução HD + - então espere 1600 x 900 pixels no máximo aqui - não é tão precisa como você encontrará em dispositivos de especificações mais altas.

A diferença, então, vem da taxa de atualização. O G10 atualiza a 60 Hz, enquanto o G30 vai 50 por cento melhor, a 90 Hz, o que significa visuais mais suaves (e provavelmente menos vida útil da bateria como resultado).

Moto G10: sensor principal de 48 megapixels, grande angular, macro e profundidade

Moto G30: 64 MP principal, grande angular, macro, profundidade

As câmeras também podem ter a mesma aparência - um arranjo quádruplo na parte traseira - mas há uma diferença crítica aqui também. O G10 opta por um principal de 48 megapixels, o G30 por um de 64 MP. Ambos usam processamento de pixel quatro-em-um, entretanto, espere fotos de 12MP e 16MP fora da câmera, respectivamente.

As outras câmeras são uma grande angular de 118 graus, macro de 2 MP (close-up) e sensor de profundidade de 2 MP. O grande angular pode ser útil, mas como vimos em telefones de baixo custo recentes, esses complementos de 2 megapixels estão lá apenas para aumentar os números ("quad" soa melhor do que "dual", hein?).

Moto G10: Qualcomm Snapdragon 460, 4 GB de RAM

Moto G30: Qualcomm SD662, 4/6 GB de RAM RAM

Ambos: armazenamento de 128 GB, expansão de cartão microSD

Ambos: capacidade de bateria de 5.000 mAh

G10: carregamento de 10 W

G30: carregamento de 20 W

Ambos: NFC

Quanto às especificações do núcleo, parte do motivo pelo qual o G30 tem a taxa de atualização mais capaz se deve ao seu hardware: um processador Qualcomm Snapdragon 662 (com 4 GB de RAM, há uma opção de 6 GB também). O G10 é um SD460 de nível inferior com 4 GB de RAM. Nesse nível, sempre optamos pelo G30 para ajudar a aumentar o potencial de jogo.

Na frente da bateria, ambos os aparelhos têm a mesma célula de 5.000mAh - o que é realmente enorme e deve manter as coisas funcionando por um período decente. O G30 provavelmente durará um pouco menos, com base em suas especificações, mas também tem carregamento rápido que é o dobro da velocidade do G10 para ajudar com recargas rápidas.

Moto G10: € 149,99 / Moto G30: € 179,99

Disponível: previsto para fevereiro de 2021

A Motorola tem sido muito boa em colocar sua família G na seção de nível de entrada do mercado, sendo um jogador importante. O G10 e o G30 seguem o exemplo, atingindo níveis de preços acessíveis (esperamos £ 130 e £ 150 no Reino Unido, com base no preço oficial em euros acima).

Então, qual escolher? O G30 vale bem o seu pouco a mais em nossa opinião, como o processador e visuais ligeiramente mais suaves devem fazer um pacote de dia a dia mais completo. Mas se você só se preocupa em fazer ligações e não muito mais, o G10 marcará todos os pontos principais de que você precisa.

