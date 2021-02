Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ontem, um grande vazamento revelou três telefones Motorola que são esperados em breve - o Moto G10, o Moto G30 e o Moto E7 Power . No entanto, parece haver um quarto dispositivo a ser adicionado a essa linha, o Moto G40 5G.

"Fontes internas" supostamente espalharam os grãos no aparelho 5G básico, incluindo sua tela HD + 720 x 1600 pixels com uma taxa de atualização de 90Hz.

O Moto G40 também apresenta um processador Qualcomm Snapdragon 480, gráficos Adreno 619 e 4 GB de RAM.

Terá 128GB de armazenamento interno, com expansão disponível através de um slot para cartão microSD. E, diz-se que a câmera traseira tem três lentes - principal de 48 megapixels, macro de 5 megapixels e profundidade de 2 megapixels.

A câmera frontal terá 13 megapixels.

Haverá um leitor de impressões digitais na parte traseira, afirma-se, com um fone de ouvido de 3,5 mm também embutido no chassi. Ele virá com o Android 11 da caixa.

Ainda não se sabe exatamente quando o Moto G40 será lançado, mas vamos trazer essa novidade quando possível.

Como lembrete, o Motorola Moto G10 funcionará com um processador Snapdragon 480, o G30 um Snapdragon 662, enquanto o E7 Power tem rumores de ter a CPU Mediatek Helio P22 em seu lugar.

Não se espera que ninguém vá quebrar o banco.

Escrito por Rik Henderson.