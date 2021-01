Motorola mostra solução de carregamento de ar baseada em Qi

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você espera o ano todo por um sistema de carregamento de ar, e então dois chegam ao mesmo tempo. Junto com a Xiaomi exibindo a Mi Air Charge , a Motorola postou seu próprio vídeo no Weibo mostrando a mudança sem fio de longo alcance.

Essa forma de "carga aérea" é mencionada há vários anos , usando efetivamente um feixe de energia para carregar dispositivos. Isso evita a tarefa de colocar um telefone em uma posição perfeita para carregá-lo, em vez de permitir o carregamento de dispositivos apenas dentro de uma área específica.

Imagine, por exemplo, que você pudesse simplesmente colocar seu telefone ou relógio na cozinha e eles seriam carregados. Esse é o objetivo de longo prazo desses sistemas, ou melhor, o carregamento passivo de dispositivos quando necessário, em vez de ter que parar e carregar deliberadamente um dispositivo porque ele está acabando.

A demonstração da Motorola foi postada no Weibo e não é uma vitrine polida como a que recebemos da Xiaomi. O dispositivo que carrega parece ser identificado como Motorola One Hyper - embora esse não seja um nome comercial, porque houve um telefone 2020 com esse nome .

A demonstração do Moto mostra dois dispositivos Motorola Edge sendo carregados (embora pensemos que seja o Edge + ), um a 100 cm e outro a 80 cm. Parece estar usando o sistema de carregamento sem fio Qi existente nesses dispositivos, o que adicionaria apelo, porque você poderia simplesmente comprar esse tipo de carregador e ter uma variedade de benefícios de dispositivos.

Durante a demonstração, uma mão é colocada na frente do carregador e o carregamento sem fio é interrompido, o que talvez levante mais perguntas do que respostas, mas nos diz que você precisará de bastante proximidade e linha de visão - imaginamos que seja uma solução de baixo consumo de energia.

Com a Xiaomi e a Motorola exibindo tecnologias semelhantes, parece que poderemos ver esse tipo de dispositivo de carregamento sendo lançado comercialmente em breve. Ainda não se sabe exatamente como os clientes irão reagir - as maiores questões provavelmente serão em torno da segurança e qual impacto ela tem no resto do ambiente em que está inserida.

Escrito por Chris Hall.