(Pocket-lint) - Foi em meados de janeiro quando houve rumores de que o Motorola Edge S apareceria no final do mês. E parece que sim, após um evento de lançamento em 26 de janeiro - mas apenas na China, onde parece que esta edição S do telefone se destina exclusivamente.

É um movimento incomum, também, já que a Motorola, de propriedade da Lenovo, não lança telefones na China. Não precisava, realmente, pois há a Lenovo para isso (que, por outro lado, não lança aparelhos fora da China). O Edge S muda tudo isso.

E quanto ao telefone? Como esperado, ele vem com o processador Qualcomm Snapdragon 870 , completo com conectividade 5G, para manter a tela LCD de 6,7 polegadas funcionando confortavelmente em sua taxa de atualização de 90Hz.

Você notará, entretanto, que não há nenhuma vantagem neste dispositivo Edge. O que é muito peculiar, de fato. O objetivo da série Edge, como a entendemos, era entregar uma borda de tela curva - como visto no Moto Edge e Edge + - para fazer a tela quase derreter para longe da moldura. Mas esse não é o caso com o Edge S.

E com a conversa sobre o lançamento de um dispositivo da série G pela Motorola com um processador Snapdragon série 800 , o Edge S poderia ser um prelúdio para um lançamento global mais amplo sob uma aparência diferente?

De qualquer forma, voltando ao Edge S: ele também vem com uma configuração de câmera frontal com furo duplo, enquanto a traseira oferece um arranjo quádruplo que compreende principal de 64 megapixels, grande angular de 16 MP, sensor de profundidade de 2 MP e um Time- sensor de voo (diríamos que são três câmeras, já que o sensor de profundidade e ToF fazem o mesmo trabalho).

O Motorola Edge S deve chegar no início de fevereiro, mas como afirmado acima, apenas na China. Começa uma nova era para a marca no Oriente, mas, por outro lado, aos nossos olhos, apenas dilui a marca Edge para o resto do mundo.

Escrito por Mike Lowe.