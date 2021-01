Motorola Moto Edge S com Snapdragon 870 chega em 26 de janeiro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Na sequência do anúncio da Qualcomm do chip Snapdragon 870 que ficará abaixo do carro - chefe Snapdragon 888 , a Motorola revelou um próximo telefone que usará o processador.

A empresa de propriedade da Lenovo provocou o Motorola Moto Edge S em sua conta oficial do Weibo na China . Enquanto nenhuma outra especificação e detalhes foram revelados sobre o dispositivo, os cartazes teaser mostram o chip Snapdragon 870 e uma data de 26 de janeiro de 2021.

A Qualcomm mencionou a Motorola, OnePlus, Oppo e Xiaomi como parceiros que se comprometeram a usar o Snapdragon 870 nos próximos dispositivos ao longo de 2021, portanto, o anúncio de acompanhamento da Motorola talvez não seja surpreendente.

Rumores anteriores em torno do Moto Edge S afirmam que o dispositivo virá com uma tela de 6,7 polegadas com resolução Full HD + e taxa de atualização de 105Hz. A taxa de atualização seria diferente da que vimos de outros fabricantes, com a maioria oferecendo 90 Hz ou 120 Hz ao se afastar dos 60 Hz padrão. Também se fala do Edge S oferecendo uma câmera de 64 megapixels.

O Snapdragon 870 é uma versão um pouco mais rápida do Snapdragon 865 Plus introduzida em meados de 2020. É uma plataforma 5G baseada em processos de 7nm com núcleos de CPU Kryo 585 com clock de até 3,2 GHz, então o desempenho deve ser muito bom.

Você pode ler mais sobre o Qualcomm Snapdragon 870 em nossa história separada , mas parece que não teremos que esperar muito até que o primeiro dispositivo com ele chegue às lojas. Manteremos vocês atualizados quando o Moto Edge S for revelado na íntegra.

Escrito por Britta O'Boyle.