Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Foi no início de dezembro de 2020 que a Motorola confirmou que um carro-chefe com a série Snapdragon 800 da Qualcomm chegaria em 2021 .

Agora há mais informações, com a GSMArena relatando sobre o gerente geral do negócio de telefonia móvel da Motorola na China, Chen Jin, provocando no site de mídia social Weibo . Sua declaração, traduzida aproximadamente, começa com: "A nova série está chegando, o novo carro-chefe está chegando e o Snapdragon 8XX é estável."

Também sabemos que o nome deste dispositivo carro-chefe - seguindo os codinomes Capri e Nio - é confirmado como Edge S, conforme mostrado no topo do post do Weibo. A imagem abaixo também mostra um vislumbre do famoso logotipo asa de morcego da Moto.

A saída do Weibo de Jin, no entanto, não especifica muito mais. O chipset exato não está definido - sendo SD888 ou outra coisa? - com rumores sugerindo que ele poderia rodar um hardware SD865 mais antigo.

Caso contrário, as notícias são muito escassas sobre o que esperar deste carro-chefe de 2021. Os sinais apontam para uma tela de 6,7 polegadas com resolução Full HD e taxa de atualização de 105 Hz (sim, incomum, nós sabemos), mas esse é o seu destino neste momento.

Temos certeza de que a Motorola fará um grande negócio com o novo carro-chefe assim que estiver pronto. Talvez com o Mobile World Congress em Xangai se aproximando - de 23 a 25 de fevereiro de 2021 - esse será o local de lançamento.

Escrito por Mike Lowe.