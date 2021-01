Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Antes da CES 2021 , a Motorola está anunciando um novo dispositivo 5G acessível: o Motorola One 5G Ace, a partir de US $ 399. A marca de propriedade da Lenovo também está atualizando seus smartphones Moto G Power , Moto G Play e Moto G Stylus .

O Motorola One 5G Ace segue o Motorola One 5G , que não é apenas um bom telefone porque oferece 5G à prova de futuro. É simplesmente um bom telefone de $ 399 por tudo o que oferece , incluindo uma experiência de software suave e um preço razoável. Parece um pouco plástico, mas por outro lado, há pouco no espaço que pode tocar este Moto. Até agora. As pré-encomendas do One 5G Ace da Motorola serão lançadas em 8 de janeiro.

O One 5G Ace é alimentado pelo processador Qualcomm Snapdragon 750G 5G e tem 4 GB a 6 GB de RAM com 64 GB ou 128 GB de armazenamento (além disso, tem a capacidade de expandir para 1 TB com expansão de cartão microSD). Outros recursos incluem uma tela de 6,7 polegadas e uma bateria de 5.000 mAh. O One 5G Ace tem uma moldura de plástico e virá nas opções de cores Cinza Vulcânico e Prata Fosco no lançamento.

Em termos de lentes, oferece um sistema de três câmeras na parte traseira, que consiste em um principal de 48 megapixels, um ultra-grande angular de 8 megapixels e uma Macro Vision de 2 megapixels. A câmera frontal é um sensor Quad Pixel de 16 megapixels.

No geral, o Motorola One 5G Ace é um dispositivo intermediário que deve competir diretamente com o acessível aparelho Pixel 4A 5G do Google.

Passando para a atualização da série Moto G, a segunda iteração da Stylus Moto G tem um design atualizado e uma nova caneta. É um dispositivo 4G que roda na plataforma Qualcomm Snapdragon 678. Oferece 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento (até 512 GB com microSD).

Outros recursos incluem uma tela de 6,8 polegadas, uma bateria de 4.000 mAh e o mesmo sistema de três câmeras e disparador de selfies encontrado no One 5G Ace.

O próximo é um Moto G Power atualizado, um dispositivo de grande orçamento de bateria com um preço inicial de US $ 199. É alimentado pelo processador Qualcomm Snapdragon 662 e 3 GB ou 4 GB de RAM. Ele tem uma tela de 6,6 polegadas, uma bateria impressionante de 5.000 mAh e, novamente, três câmeras traseiras (principal de 48 megapixels, macro de 2 megapixels e profundidade de 2 megapixels). A câmera frontal, no entanto, cai para 8 megapixels.

Você pode obter o Moto G Power com 32 GB ou 64 GB de armazenamento, com suporte para cartão microSD de até 512 GB. Ele começa em $ 249,99 .

Por último, a Motorola revelou o Moto G Play de US $ 169 com uma tela de 6,5 polegadas, sistema de câmera dupla de 13 megapixels, processador Qualcomm Snapdragon 460, 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento (até 512 GB com microSD) e bateria de 5.000 mAh.

Todos os três telefones Moto G serão lançados em 14 de janeiro nos EUA. O One 5G Ace será lançado no mesmo dia na Best Buy, Amazon e em outros lugares.

A disponibilidade das operadoras dos EUA deve seguir nos próximos meses.

Em termos de software rodando em todos os aparelhos, é o Android 10. Mas uma atualização está chegando para o Android 11, disse a Motorola.

Escrito por Maggie Tillman.