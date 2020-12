Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O 2021 Moto G Stylus vazou, cortesia de uma lista da Amazon que incluía especificações e imagens, conforme detectado pela Phone Arena . Espera-se que seja um meio-ranger acessível com recursos também encontrados no Moto G9 Plus deste ano.

Por exemplo, o novo Moto G Stylus terá uma tela FHD + de 6,8 polegadas, que é maior do que a tela de 6,4 polegadas de seu antecessor. A agora removida página da Amazon também listou o dispositivo por $ 341. É relativamente barato, mas curiosamente mais caro do que o G Stylus original, que teve um preço de lançamento de US $ 299. É possível que essa lista inicial não tivesse dados precisos de preços.

Portanto, não está claro se tudo o mais sobre a página da Amazon é legítimo, mas se for, parece que a Motorola incluirá uma câmera traseira principal de 48 megapixels na G Stylus, bem como um conjunto de câmeras quádruplas como o encontrado no Moto G9 Plus. Ele supostamente abrigará uma câmera macro de 8 megapixels ultralarga e 2 megapixels e uma câmera com sensor de profundidade de 2 megapixels.

A lista que vazou menciona outros detalhes da G Stylus, como Android 10, bateria de 4.000 mAh e cores “aurora white” e “aurora black”. Ele também virá com uma caneta stylus. A Motorola não revelou este telefone nem confirmou qualquer uma de suas especificações rumores, mas dado o significado deste último vazamento, suspeitamos que a empresa irá revelar tudo em breve. Ou pelo menos esperamos que sim.

Escrito por Maggie Tillman.