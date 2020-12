É este o novo carro-chefe da Motorola Moto? G10 nio revelado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um novo dispositivo carro-chefe do Moto G vazou, embora não seja uma partida impressionante do que já existia - a foto frontal se parece muito com o já anunciado Motorola One 5G . De acordo com o vazador - Evan Blass - é chamado de G10 nio. Sugere-se que a parte nio seja um codinome, em vez de algo que chegará definitivamente ao produto final.

Descobrimos na semana passada que a Moto estava planejando apresentar um dispositivo de alto nível para a série Moto G graças a um anúncio no Snapdragon Summit da Qualcomm . A Moto disse que será uma das primeiras a adotar a nova plataforma Qualcomm Snapdragon 888, que é o hardware de telefone descaradamente carro-chefe.

Há sinais conflitantes se o novo telefone usaria esse hardware ou, como é mais provável, se ele usaria o hardware Qualcomm Snapdragon 865 estabelecido. A Moto apenas disse que traria "experiências da série 800" para o Moto G, em vez de mencionar o nome 888.

De qualquer forma, é uma jogada interessante, já que o nome Moto G passou a significar um smartphone de grande valor por um preço baixo.

Em um vídeo mostrado durante o evento da Qualcomm, uma experiência semelhante ao Samsung DeX também foi mostrada - o que significa que você pode ser capaz de conectar o novo dispositivo a um monitor, teclado e monitor por meio de um dock especial.

Escrito por Dan Grabham.