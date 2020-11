Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Motorola anunciou o Moto G9 Play alguns meses atrás, e agora, um novo dispositivo surgiu.

Steve Hemmerstoffer, também conhecido como @OnLeaks ou co-fundador do SlashLeak, publicou uma postagem no blog para revelar especificações importantes sobre o próximo dispositivo e até mesmo renderizações. Ele tem um grande histórico de dispositivos com vazamento. Portanto, existe a possibilidade de que muito do que ele disse seja verdade, incluindo que o telefone poderia ter um tamanho de bateria menor, uma nova câmera selfie perfurada e um leitor de impressão digital montado na lateral.

O dispositivo, que tem um número de modelo XT-2117, é provavelmente o Moto G10 Play. Semelhante ao G9 Play, na parte traseira, é pensado para ter uma caixa de câmera tripla principal perto da parte superior do dispositivo, e na frente, há uma tela de 6,5 polegadas com um furador no canto esquerdo e um robusto queixo inferior. Sim, caso você tenha esquecido, o G Play da Moto é uma série de dispositivos baratos. Ainda assim, existem alguns recursos modernos que podem ser encontrados aqui ao lado das câmeras traseiras.

Por exemplo, em vez de um leitor de impressão digital na parte traseira do telefone, ele tem uma posição de montagem lateral. Ele também mantém o conector de 3,5 mm. E embora tenha se livrado da célula de 5.000 mAh, o G10 Play ainda tem uma bateria robusta de 4.850 mAh. De acordo com Hemmerstoffer, o dispositivo deve ser anunciado nas próximas semanas.

O que você acha dessa cor roxa? Meio que nos lembra o telefone do Yahoo.

Escrito por Maggie Tillman.