Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se há algo que a série G Power da Motorola sempre oferece, é - adivinhou - a energia da bateria. E no Moto G9 Power realmente não há como se conter.

O G9 Power tem uma bateria de 6.000 mAh impressionante sob sua superfície, que é uma capacidade enorme - a maior que a empresa já colocou em um produto de telefone.

Seu predecessor, o G8 Power - que pensamos ser um telefone estelar por seu preço baixo - embalado em uma bateria de 5.000 mAh, que ainda é enorme. Então, como a Motorola aumentou essa capacidade em mais 20%?

O G9 Power não é realmente mais grosso que seu antecessor - ambos medem 9,6 mm, o que não é fino , mas é perfeitamente gerenciável e bastante padrão no mundo dos telefones - mas tem uma tela maior e, portanto, maior pegada.

O painel MaxVision de 6,8 polegadas, com resolução HD +, mostra a tendência contínua de aumento do tamanho da tela e diminuição do bisel. É uma pena que a resolução seja bastante baixa - mais perceptível em um painel maior - mas por esse preço pedido será difícil reclamar.

Especialmente porque o G9 Power também inclui um processador Qualcomm Snapdragon 662 e 4 GB de RAM, junto com uma configuração de câmera tripla - a principal das quais é uma unidade de 64 MP; os sensores macro e de profundidade que são muito menos úteis do que esperávamos - e 128 GB de armazenamento como padrão. Há até um carregamento rápido de 20W.

Tudo isso custa apenas £ 179 / € 199, o que o torna ainda mais barato que seu antecessor. O Moto G9 Power é, como sempre, uma pechincha. Se você aceitará as opções de cores Metallic Sage e Electric Violet, no entanto, é outra questão ...

Escrito por Mike Lowe.