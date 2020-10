Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante o Prime Day 2020, os membros do US Prime podem encontrar grandes economias em tudo, desde novas TVs a aspiradores robóticos, incluindo até mesmo uma seleção de smartphones da Motorola.

Na verdade, quatro telefones Motorola foram descontados em até US $ 200 cada.

Isso equivale a uma economia considerável quando você considera que os telefones da Motorola geralmente já são mais baratos do que os da concorrência. Os que estão à venda incluem três aparelhos básicos: o Moto G Stylus , o Moto G Power e o Moto G Fast .

Mas a maior economia vem com o dispositivo mais sofisticado, o Motorola Edge , que terá US $ 200 cortados em relação ao preço normal de US $ 699,99. O Edge está pronto para funcionar com 5G e oferece 256 GB de armazenamento, uma câmera de 64 megapixels e uma tela OLED de 90 Hz e 6,7 polegadas.

Mas todos os outros três telefones apresentam quedas significativas de preços, também em termos percentuais. O Moto G Stylus caiu para $ 239,99 (uma queda de $ 60 no preço), o Moto G Power caiu para $ 199,99 ($ 50 no preço) e o Moto G Fast está $ 145,99 ($ 55 de desconto) .

Todos os quatro modelos são desbloqueados e funcionam com as principais operadoras dos Estados Unidos.

Para ver como os telefones da Motorola se comparam aos smartphones mais sofisticados disponíveis para compra agora, consulte nosso guia dos melhores telefones aqui.

Prime Day é a venda anual da Amazon, exclusiva para membros Prime que assinam o Amazon Prime . Este ano, os membros Prime nos EUA, Reino Unido e vários outros países ao redor do mundo podem obter acesso a milhares de descontos em toda a Amazon de 13 a 14 de outubro. A Pocket-lint está destacando todas as melhores ofertas para os membros Prime dos EUA e do Reino Unido nas seguintes rodadas:

Também temos um guia sobre dicas, truques e hacks de compras na Amazon aqui .

Escrito por Maggie Tillman.