Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A série Moto E é há muito tempo a série de telefones básicos da Motorola, oferecendo os benefícios do Android do Google com um orçamento limitado. Isso deve continuar com o Moto E7 Plus - que será vendido por £ 129 / € 149 - mas o aparelho possui uma câmera principal impressionante de 48 megapixels.

Há apenas alguns anos, essa unidade de câmera era o recurso de especificação superior que você poderia esperar encontrar em um telefone. E já se escoou para esta parte do orçamento do mercado.

A Motorola, sem dúvida, tem muitos componentes em estoque - a mesma câmera chegou ao telefone Razr flip de segunda geração (que é mais de 10 vezes o preço) - já que é uma câmera que apareceu em muitos de seus dispositivos.

Além do preço baixo, outros motivos pelos quais o E7 Plus terá apelo é sua grande bateria - é de 5.000 mAh - que, em combinação com o processador Qualcomm Snapdragon 460, deve durar absolutamente anos. Esse processador é de baixo custo, então não espere perfeição de desempenho se você gosta de jogos e coisas do gênero - este é muito mais um telefone para as tarefas diárias funcionais.

O Plus no nome alude ao tamanho da tela grande. É um painel de 6,5 polegadas com resolução HD + - 720 x 1600 pixels - em escala tão grande, mas não tão refinado em termos de nitidez quanto os aparelhos de última geração.

Se você está procurando uma tela grande com um orçamento pequeno, o Moto E7 Plus pode fazer muito sentido. Ele só estará disponível diretamente nos sites da Motorola e da Lenovo, ao preço de £ 129 / € 149, e disponível em Twilight Orange (foto) ou Misty Blue.

Escrito por Mike Lowe.