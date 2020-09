Motorola mostra o novo e robusto Moto G9 Plus

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Motorola pode ter anunciado as duas primeiras partes de sua linha do Moto G9 recentemente, o Moto G9 e o G9 Play, mas ficou atrás do irmão mais velho dos telefones, o Moto G9 Plus.

Isso foi minado no início desta semana por um grande vazamento da Orange Eslováquia que nos forneceu detalhes do que parecia ser a lista completa de especificações do telefone, e a Motorola fez o acompanhamento sensatamente confirmando a existência do telefone e as próprias especificações.

O G9 Plus é, ao que parece, o maior da série G9 com uma tela de 6,8 polegadas em relação aos 6,5 dos outros dois telefones e oferece resolução de 1080p nessa tela.

Ele tem uma configuração de câmera quádrupla, já que está na moda, com uma lente principal de 64 MP, atirador ultra-amplo, lente macro e sensor de profundidade - que, também, é o arranjo que os telefones econômicos estão favorecendo agora, se eles optam por um sistema de quatro câmeras. A câmera selfie é um atirador de 16MP.

Ele é alimentado por um Snapdragon 730G, que é um pouco melhor do que o G9 e G9 Play padrão, e inclui conectividade 4G, então não há 5G econômico aqui, mas uma bateria de 5000mAh deve fornecer bastante energia, tornando o G9 Power outro telefone Moto para aqueles que querem longa duração da bateria.

O telefone foi anunciado e lançado no Brasil à sua espera, a um preço que se traduz em cerca de £ 330 - o que nos faz suspeitar que possa custar menos em outros mercados, já que o vazamento eslovaco o deixou perto de £ 230 na Europa, que imita mais diretamente o preço do antigo Moto G8 Plus.

A disponibilidade e os preços em outras regiões ainda não foram confirmados, mas esperamos ouvir mais sobre isso em breve.

Escrito por Max Freeman-Mills.