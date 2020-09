Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O telefone dobrável mais empolgante de 2019 está de volta em 2020 no formato 5G: diga olá para o Motorola Razr 5G (ou apenas Motorola Razr, como será chamado nos EUA - nenhum emblema 5G em honra à vista no nome). Mas o que mais é diferente no novo aparelho?

Análise do Motorola Razr 5G (2020): Vivendo com o telefone flip por cinco dias

Razr (2020): Desdobrado: 72,6 x 169,2 x 7,9 mm / Dobrado: 72,6 x 91,7 x 16 mm / 192g

Razr (2019): Desdobrado: 72 x 172 x 6,9 mm / Dobrado: 94 x 72 x 14 mm / 205g

Razr (2020): grafite polida, mercúrio líquido, ouro corado

Razr (2019): Noir Black, Blush Gold

Razr (2020): scanner de impressão digital para trás, queixo afilado

Razr (2020): scanner de impressão digital para frente no queixo

Ambos os dispositivos: repelente de água (sem classificação IP)

À primeira vista, o novo Razr se parece muito com o antigo. Mas há cortes aqui que o veem se destacar. Basicamente, é a movimentação do leitor de impressão digital da frente do dispositivo 2019 original para a parte traseira do novo dispositivo; este posicionamento significa que o 2020 Razr tem uma área do queixo frontal mais afilada.

Há mais mudanças em andamento também. A dobradiça de zero gap, como é chamada, foi mais escondida no aparelho de 2020 para que as engrenagens não apareçam. O mecanismo é praticamente o mesmo, porém, com um limite de teste de 200.000 dobras aprovado pelos laboratórios da Motorola para garantir a resiliência ao longo do tempo.

Embora não pareça ou sinta isso, o aparelho 5G mais recente também é um pouco maior do que o original. Esses dois milímetros quando dobrados podem não parecer muito, mas um formato de 16 mm no bolso é bastante substancial. É a metade disso quando desdobrado.

Por último, há os acabamentos. Qualquer que seja a opção de cor que mais o atraia, é a mudança nos materiais que é mais perceptível. O 5G Razr vem com uma traseira de vidro, em comparação com a traseira texturizada do original. Isso faz com que o dispositivo mais recente pareça mais completo.

Ambos os dispositivos: Quick View display GOLED de 2,7 polegadas (OLED de vidro), resolução de 800 x 600, proporção de 4: 3

Ambos os dispositivos: POLED de 6,2 polegadas (OLED de plástico), resolução de 2142 x 876, proporção de 21: 9

Apesar dessas limitações e dobras no design, tanto o Razr original quanto o novo modelo 5G têm as mesmas duas telas. Portanto, nenhuma mudança ali.

Razr (2020): 48 megapixels (Samsung GM1), abertura f / 1.7, estabilização óptica (OIS), foco automático a laser (TOF)

Razr (2019): resolução de 16 MP, abertura f / 1.7, foco automático a laser (TOF)

Razr (2020): câmera interna de 20 MP

Razr (2019): câmera interna de 5 MP

É visualmente aparente que o Razr 5G vem com uma configuração de câmera diferente. É muito bem-vindo, também, já que o Razr original era surpreendentemente deficiente nesta área para um dispositivo de preço tão alto.

Dito isso, a câmera de 48 megapixels no Razr de segunda geração produzirá imagens de 12MP por padrão - já que usa a tecnologia Quad Pixel quatro-em-um para superamostrar e manter a qualidade ao máximo. Tendo visto outros telefones Motorola com este sensor no passado, sabemos que ele faz um bom trabalho.

A câmera interna tinha 5MP na original, que agora obtém quatro vezes a resolução, em 20MP, no 5G Razr. Embora você não precise usar esta câmera para muito - como a natureza giratória do Razr significa que a câmera principal pode ser usada para selfies de qualquer maneira. É mais útil para o desbloqueio facial.

Razr (2020): capacidade da bateria de 2.800 mAh, carregamento rápido TurboPower de 15 W

Razr (2019): capacidade de bateria de 2.500 mAh, carregamento rápido TurboPower de 15 W

Razr (2020): Qualcomm Snapdragon 765, 8 GB de RAM, 5G (sub-6 GHz)

Razr (2019): Qualcomm Snapdragon 710, 6 GB de RAM (4 GB nos EUA)

Razr (2020): 256 GB de armazenamento, SIM duplo (1x slot, 1x eSIM)

Razr (2019): 128 GB de armazenamento, apenas eSIM

O pequeno aumento no tamanho também traz consigo um aumento da capacidade da bateria para o Razr 5G (é 2.800mAh, um aumento de 300mAh em relação ao original - então um aumento de 12%). Isso pode soar como uma bateria terrivelmente pequena para um telefone carro-chefe moderno, mas depois de usar o Razr 5G pela maior parte da semana, descobrimos que ele dura muito bem (provavelmente até melhor do que o Samsung Note 20 Ultra ).

O 2019 Razr veio com a plataforma Snapdragon 710 da Qualcomm, evitando os processadores de alto nível da época para economizar energia de processamento e vida útil da bateria. O 2020 Razr aumenta um pouco as coisas usando SD765, que é a razão pela qual a conectividade 5G é possível. Fora isso, a potência é semelhante, embora o novo Razr aumente a quantidade de RAM.

Na parte inferior do Razr 5G há um slot para SIM. Não havia nenhum no Razr original porque você só podia usar o eSIM. Nenhum dos dois tem suporte para microSD, mas com 256 GB de armazenamento como padrão no modelo 2020 não vemos isso sendo um incômodo (mesmo os 128 GB do modelo 2019 eram suficientes).

Ambos os dispositivos: sistema operacional Android 10, aplicativo Moto

Razr (2020) adiciona novos recursos de exibição Quick View

Algumas das maiores mudanças no 5G Razr estão centradas no software. Não é a experiência principal do sistema operacional Android, mas os recursos agora estão abertos para a tela Quick View menor na frente. Agora é capaz de abrir qualquer aplicativo (talvez sem sucesso, já que poucos são otimizados para isso), enquanto o Razr original tinha limites para os aplicativos disponíveis. Uma nova barra de notificação também está presente.

Razr (2020): $ 1.399 / £ 1.399 / € 1.499

Razr (2019): $ 1.499 / £ 1.499 / € 1.599

Portanto, o Razr 5G traz conectividade mais rápida, maior longevidade, mais potência, mais possibilidades de seu software ... e é na verdade mais barato que o original (bem, se você ignorar o terceiro corte de preço que aconteceu).

Não que os aparelhos sejam baratos em qualquer medida. Afinal, se você quer um Razr é porque você quer fazer uma declaração acima de tudo. E se você quiser fazer parte dessa gangue, o Razr 5G estará à venda no "outono de 2020" em todo o mundo - essa é a cotação mais específica que recebemos da Motorola neste estágio do tempo.

Análise do Motorola Razr 2020: cinco dias vivendo com o telefone flip

Escrito por Mike Lowe.