Motorola Razr retorna com 5G, design aprimorado e novos recursos

(Pocket-lint) - Depois de entrar no cenário dos smartphones em um estilo inimitável , o Motorola Razr está de volta para a segunda rodada. Mas não o chame de Razr 2 - já que o modelo 2020 é a variante 5G, que também traz alguns ajustes de design e recursos.

O ponto central do Motorola Razr 5G é, como o nome diz alto e bom som, ele traz um potencial de conectividade mais rápido como resultado do uso da plataforma Snapdragon 765 da Qualcomm. Nos EUA, no entanto, não há nem mesmo o 5G no nome - é apenas chamado de Motorola Razr mais uma vez - para evitar lançamentos numéricos (aparentemente o exclusivo Verizon existente continuará no mercado, um representante da Motorola nos disse em uma entrevista antes do evento de lançamento).

A sequência do telefone clamshell não é apenas o modelo original com 5G embutido no interior. O design, embora fundamentalmente semelhante, vê o queixo mais estreito e o leitor óptico de impressão digital se move da frente do dispositivo fechado para a parte traseira.

A mudança dessas peças, junto com o novo chipset, também permitiu à Motorola mais espaço interno para brincar - o que permitiu um aumento na capacidade da bateria (de 2.500mAh para 2.800mAh).

Há também uma câmera frontal principal de 48 megapixels muito mais atualizada, completa com estabilização ótica de imagem (OIS), para ajudar a alinhar o Razr de segunda geração com a expectativa.

O software também avançou, com o Android 10 a bordo. A grande mudança é que a tela de visualização rápida menor foi aberta muito mais do que antes - você pode abrir qualquer aplicativo no painel frontal, se desejar, enquanto a adição de uma barra de notificação torna mais fácil selecionar e dispensar notificações sem abrir o dispositivo por completo. Suspeitamos que este software também chegará ao Razr 2019, embora a Motorola não pudesse confirmar isso no momento em que este artigo foi escrito.

Estamos usando o novo Motorola Razr - que custará £ 1.399 / € 1.499 / $ 1.399 quando chegar "neste outono" - cinco dias antes deste anúncio de lançamento. Nossas impressões iniciais estarão disponíveis aqui após o lançamento (a partir das 22:00 horário do Reino Unido).

Escrito por Mike Lowe.