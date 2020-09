Vazamentos no Moto G9 Plus, confirmando as especificações deste Android acessível

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Motorola anunciou oficialmente o primeiro de seus dispositivos Moto G9 de próxima geração - com o G9 Play - mas agora vimos um vazamento abrangente da Orange Slovakia, detalhando um dos modelos mais interessantes - o Moto G9 Plus .

O vazamento foi compartilhado por Roland Quandt da WinFutrue no Twitter, com uma captura de tela do site Orange Eslováquia. Essa página original agora removeu a maioria dos detalhes, mas não foi completamente removida.

O design do telefone é semelhante aos dispositivos anteriores do Moto G, com uma câmera furada na tela 1080p de 6,81 polegadas.

O principal recurso de design na parte traseira do telefone é o conjunto de câmeras, com uma coleção completa de lentes dentro da moldura. A câmera principal tem 64 megapixels, mas as outras câmeras não foram confirmadas - suspeitamos que será ultra-ampla, profunda e macro, o que parece fazer parte da lista da maioria dos telefones econômicos.

Não há confirmação do hardware e esta lista diz que é 4G em vez de 5G, mas temos 4 GB de RAM e armazenamento de 128 GB confirmados.

Diz-se que a bateria tem 5000mAh, o que parece ótimo e deve durar muito tempo.

O preço do telefone é de € 255 - cerca de £ 230 - o que parece ser o preço certo para o Moto G9 Plus. Esse é o preço do Moto G8 Plus , então parece uma atualização e substituição direta.

Atualmente não sabemos quando este telefone será lançado, mas a listagem sugere que isso acontecerá em breve.

squirrel_widget_168802

Escrito por Chris Hall.