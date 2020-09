As imagens do Moto Razr 2 revelam um modelo dourado com detalhes impressionantes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Espera-se que a Motorola lance uma nova versão de sua reencarnação Razr muito em breve, e se as imagens de um vazador proeminente servirem de referência, ela estará disponível em uma linda variante Blush Gold também.

As últimas renderizações da imprensa vazadas por @evleaks no Twitter mostram o modelo de ouro polido e brilhante e se a coisa real é tão bonita quanto essas imagens digitais, vai ser algo espetacular.

Pelas novas fotos do Razr 2 , parece que virtualmente toda a caixa tem um acabamento dourado quase latão. Isso inclui o painel traseiro, a dobradiça que permite que o telefone segure e a moldura ao redor da tela frontal.

Como era de se esperar, o painel frontal que abriga a tela é preto e coberto por vidro, enquanto a tela principal por dentro ocupa quase toda a superfície por dentro.

Os detalhes do último Razr têm vazado continuamente nos últimos meses. Se for preciso, esperamos um telefone muito parecido com o modelo de 2019, exceto com a adição de suporte 5G.

Além do suporte a 5G, afirma-se que terá 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, bem como uma bateria em torno de 2800-2845 mAh com suporte para carregamento rápido de entrega de energia de 18W.

Ele contará com uma tela flexível semelhante no interior, mas ainda não se sabe se haverá melhorias em sua durabilidade ou design. Existem rumores sugerindo que será maior do que o primeiro.

A própria Motorola anunciou que o telefone será lançado em 9 de setembro e esperamos que seja virtualmente tão caro quanto o último modelo; algo em torno da marca de £ 1500.

Escrito por Cam Bunton.