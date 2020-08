Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Motorola mudou para sua próxima geração de smartphones, com a listagem do Moto G9 Play na loja online do Reino Unido. O Moto G9 Play parece ter as mesmas especificações do Moto G9 que foi visto no Flipkart na Índia recentemente.

Nos anos anteriores, a Motorola começou com alguns lançamentos silenciosos para uma nova série e o surgimento do Moto G9 Play é provavelmente um movimento para tirar o dispositivo básico do Moto G do caminho para que a empresa possa se concentrar no grandes lançadores da família - o Moto G9 e o Moto G9 Plus .

O Moto G9 Play é um dispositivo básico típico, equipado com Qualcomm Snapdragon 662 e 4 GB de RAM. Isso é um passo abaixo dos dispositivos da série Snapdragon 700 que estão definindo 2020 com desempenho impressionante para o preço, mas os dispositivos Snapdragon 600 geralmente são muito capazes.

Haverá opções de armazenamento de 64 ou 128 GB também, com suporte para cartões microSD de até 512 GB.

Há um display MaxVision de 6,5 polegadas na frente do telefone, com resolução de 1600 x 720 pixels para 269ppi e é aqui que o telefone provavelmente mostrará sua fraqueza, já que não é uma resolução alta devido ao tamanho do display.

Há toda uma seleção de câmeras na parte traseira do telefone, mas não se deixe seduzir pela folha de especificações. A câmera principal é um snapper f / 1.7 de 48 megapixels, mas as outras duas câmeras são essencialmente inúteis, com macro de 2 megapixels e sensor de profundidade de 2 megapixels. A câmera frontal tem 8 megapixels.

Há uma bateria impressionante de 5000mAh com 15W de carga e esperamos obter os citados 2 dias de vida útil da bateria com ela.

Há também uma entrada de fone de ouvido de 3,5 mm, então o Moto G9 Play parece que vai marcar uma série de caixas acessíveis quando for lançado. Atualmente não sabemos quando isso vai acontecer - e também não temos preços confirmados.

Escrito por Chris Hall.