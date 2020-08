Especificações do Moto G9 confirmadas por varejista indiano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Houve uma série de vazamentos para o próximo Moto G9 Plus até agora, mas agora podemos adicionar os detalhes do G9 regular à lista, graças a uma lista anterior de um varejista indiano.

No Flipkart.com, você pode encontrar o Motorola Moto G9 listado em duas cores - Forest Green e Sapphire Blue - revelando todas as principais especificações que esses dispositivos estarão oferecendo.

Haverá uma tela de 1600 x 720 pixels de 6,5 polegadas na frente com um entalhe de gota dágua na parte superior para a câmera frontal. O telefone mede 75,73 x 165,21 x 9,18 mm e pesa 200g. A maior parte desse peso se deve à bateria de 5000mAh, o que parece ser a tendência para telefones de nível inferior atualmente.

O dispositivo é o Qualcomm Snapdragon 662 com 4 GB de RAM. Há 64 GB de armazenamento com suporte para microSD de até 512 GB. Não há suporte para 5G, você só consegue até 4G.

Há três câmeras na parte traseira do telefone dispostas em um quadrado na linha média da parte de trás, com uma câmera principal de 48 megapixels, uma câmera macro de 2 megapixels e um sensor de profundidade de 2 megapixels - então, na realidade, você só realmente pegue uma câmera útil. A câmera selfie na frente tem 8 megapixels.

A Flipkart está listando o telefone como com desconto de $ 14.999 (cerca de £ 150), o que parece ser o preço certo para o ponto de entrada da Moto para a família Moto G.

Atualmente não se sabe quando esperar o lançamento da nova família Moto G, mas de acordo com Ishan Agarwal, um divulgador confiável no Twitter, as vendas começarão a partir de 31 de agosto.

A Motorola lançou recentemente dispositivos Moto G em fases, às vezes não revelando o modelo baseado até que outros já estejam à venda. Ouvimos muito sobre o Moto G9 Plus até agora, então, com essas novas informações, esperamos que vejam um anúncio na mesma época.

A Motorola é conhecida por ter um evento de lançamento em 9 de setembro, pensado para ser para o Moto Razr 2 , então é provável que queira lançar outros dispositivos com antecedência para que não atrapalhem o evento de lançamento. Essas datas também se aproximam do IFA 2020 , que é onde esperamos que a Motorola planejou originalmente o lançamento desses telefones.

Escrito por Chris Hall.