(Pocket-lint) - A Motorola está prometendo “virar a experiência do smartphone mais uma vez” em um evento de hardware no próximo mês, de acordo com relatórios.

A empresa de propriedade da Lenovo anunciou um evento para 9 de setembro. Se você está se perguntando que tipo de produto ele planeja lançar, pode-se presumir que lançará um novo dispositivo dobrável. Na verdade, um GIF do evento, compartilhado por Droid-Life , parece mostrar um telefone flip sendo fechado. A Motorola também parece estar usando a mesma fonte que seus convites dobráveis de eventos Razr do ano passado, que, na época, provocavam: "Você vai virar".

Some tudo isso e a Motorola pode estar preparando uma nova versão de seu telefone dobrável Razr. Isso não é surpreendente, visto que apareceu em uma foto que vazou em julho.

O novo Razr deve apresentar uma câmera principal de 48 megapixels e uma câmera selfie de 20 megapixels, bem como um Snapdragon 765, 256 GB de armazenamento integrado, 8 GB de RAM, bateria de 2845 mAh, tela principal de 6,2 polegadas, e conectividade 5G, todas as quais, além da tela do mesmo tamanho, seriam melhorias.

O Razr dobrável original tem um preço de US $ 1.499 nos Estados Unidos e foi criticado por ter uma tela sem brilho, bateria, câmera, dobradiça e assim por diante. Portanto, esperemos que a concha dobrável de segunda geração seja um grande upgrade. Para mais informações sobre a aparência e o funcionamento do dispositivo, consulte nosso guia de boatos .

Escrito por Maggie Tillman.