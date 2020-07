Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O seguimento do Motorola Razr tem muitos nomes - Motorola Razr 2 , Razr 2020, Odyssey - mas uma coisa é certa; será parecido com o modelo do ano passado.

No entanto, graças a uma foto vazada do telefone na "vida real", podemos ver que ele pode ter algumas pequenas alterações.

Você pode ver a imagem do lado de fora do suposto novo aparelho abaixo (o resto está escondido atrás do payev da @evleaks no Patreon), mas aparentemente ele vem com uma tela maior por dentro.

Embora confuso e embaçado, ainda é possível ver algumas pequenas diferenças no modelo atualmente disponível . A borda inferior parece mais redonda, por exemplo, com o dispositivo inteiro parecendo um pouco menos de arestas retas. A maior alteração, no entanto, parece estar na unidade de câmera voltada. Parece que o Razr 2 tem o flash na lateral, enquanto o original está na parte inferior da lente.

Também não há scanner de impressão digital no queixo, que você pode ver em nossa própria foto de revisão do original abaixo.

Quanto a outras especificações, só podemos passar por vazamentos anteriores.

Foi dito que o Razr 2 será lançado em setembro e será um aparelho 5G. As expectativas atuais são de que ele virá com o processador Qualcomm Snapdragon 765 executando o programa, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.

A bateria é supostamente 2.880 mAh e será capaz de carregar 18W rapidamente.

As câmeras serão de 48 megapixels e traseira e frontal de 20 megapixels, respectivamente.

Você pode descobrir mais sobre o telefone em nossa extensa lista aqui: data de lançamento do Motorola Razr 2, especificações, preços e rumores .

Escrito por Rik Henderson.