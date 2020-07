Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A série Moto G da Motorola é uma das melhores gamas de smartphones econômicas do mercado. Desde o seu lançamento em 2013, ele continuou a melhorar ao longo dos anos, oferecendo uma relação custo-benefício excepcional nos mercados de smartphones e orçamento médio .

O Moto G8 Plus foi lançado em outubro de 2019, o que significa que pode estar quase na hora de sua atualização anual que deve ser chamada de Moto G9 Plus.

Isso é tudo o que sabemos até agora sobre o Moto G9 Plus.

Possivelmente outubro de 2020

Esperemos que menos de £ 250 no Reino Unido

Embora nenhuma data específica tenha sido mencionada nos boatos, o Motorola Moto G8 Plus foi lançado em outubro de 2019, à frente do restante da gama G8, que inclui o Moto G8 Power , o Moto G8 Power Lite e o Moto G8 .

Com alguns boatos agora circulando sobre o Moto G9 Plus, acredita-se que seu lançamento não esteja muito longe. Em outubro de 2020 faria sentido - um ano após seu antecessor. Quanto ao restante da gama Moto G9, se a Motorola seguir o padrão G8, os dispositivos provavelmente aparecerão no início de 2021.

Em termos de preço, o Moto G8 Plus custa £ 239 no Reino Unido e € 269 - não está disponível nos EUA. Portanto, esperamos que o Moto G9 Plus fique abaixo das £ 250 no Reino Unido. Uma listagem vazada em um site de varejo espanhol custa 277,15 €, que custa cerca de 250 libras no Reino Unido e 315 dólares nos EUA.

Projeto plástico provável

Esperada resolução Full HD +

6,3 polegadas ou mais esperado

O Motorola Moto G8 e G8 Plus têm costas e armações de plástico. Seria ótimo ver o G9 Plus obter um elevador de cara mais premium - trocando esse plástico por vidro talvez - mas não há nada que sugira que esse será o caso no momento e não gostaríamos de ver um aumento de preço no privilégio também.

O Moto G8 Plus tem um entalhe de gota de lágrima na frente na parte superior da tela para permitir a câmera frontal e há um sistema discreto de câmera tripla na parte traseira, posicionado no canto superior esquerdo. O seu ecrã de 6,3 polegadas tem uma resolução Full HD +, pelo que esperamos pelo menos o mesmo tamanho e resolução do Moto G9 Plus.

4 GB de RAM / 128 GB de armazenamento mencionados

Qualcomm Snapdragon 690?

5G capaz?

O Motorola G9 Plus foi listado em um site varejista com 4 GB de RAM - o mesmo que o Moto G8 Plus - e 128 GB de armazenamento, o dobro do que o G8 Plus oferece. Não há nada para dizer que a listagem é precisa e é provável que haja algumas variantes.

Com o Moto G8 Plus oferecendo uma bateria de 4000mAh, juntamente com o processador Qualcomm Snapdragon 665, esperamos ver atualizações nessas duas áreas para o Moto G9 Plus.

Gostaríamos muito de ver o recém-anunciado Snapdragon 690 a bordo, que oferece 5G , mas, no momento, os vazamentos do Moto G9 Plus não sugeriram nenhum hardware específico, exceto uma bateria de 4700mAh com carregamento rápido de 30W.

Mais recursos do que a faixa G9 provavelmente

O Motorola Moto G8 Plus possui um sistema de câmera tripla na parte traseira, composto por um sensor principal de 48 megapixels, um sensor de profundidade de 5 megapixels e uma câmera de ação de 16 megapixels. Na frente, há uma câmera selfie de 25 megapixels.

Nenhum vazamento sugeriu quais recursos de câmera podemos esperar do Moto G9 Plus ainda, mas é provável que ofereça mais em termos de recursos do que o restante da gama futura do Moto G9.

Aqui estão todos os rumores sobre o Moto G9 Plus até agora.

O Motorola Moto G9 Plus apareceu no site da Autoridade de Certificação TUV Rheinland com os números de modelo XT2087-1 e XT2087-2. O dispositivo foi listado com uma bateria de 4700mAh e capacidade de carregamento rápido de 30W.

Um dispositivo com o número do modelo Motorola XT2087-2 apareceu no site de certificação da EEC . Embora o Moto G9 Plus não seja mencionado pelo nome na certificação, o número do modelo listado foi associado ao G9 Plus no passado no site de varejo espanhol Paratupc.

O usuário do Twitter @ Sudhanshu1414 compartilhou uma captura de tela de um site de varejo espanhol Paratupc com o Motorola Moto G9 Plus, número do modelo XT2087-2, listado com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento por 277,15 €.

Escrito por Britta O'Boyle.