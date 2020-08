Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A série Moto G da Motorola é uma das linhas de smartphones mais baratos do mercado. Desde o seu lançamento em 2013, ele continuou a melhorar ao longo dos anos, oferecendo uma relação custo-benefício excepcional nos mercados de smartphones de orçamento e médio porte .

O Moto G8 Plus foi lançado em outubro de 2019, o que significa que está quase na hora de sua atualização anual, que será chamada de Moto G9 Plus.

Isso é tudo que sabemos até agora sobre o Moto G9 Plus.

Possível lançamento em outubro de 2020

Esperançosamente abaixo de £ 250 no Reino Unido

Embora nenhuma data específica tenha sido mencionada, o Motorola Moto G8 Plus foi lançado em outubro de 2019, à frente do resto da gama G8.

Com alguns rumores circulando sobre o Moto G9 Plus, pensa-se que seu lançamento não está muito distante. Algum tempo em outubro de 2020 faria sentido - um ano depois de seu antecessor. Quanto ao resto da gama do Moto G9, se a Motorola seguir o padrão do G8, esses dispositivos provavelmente aparecerão no início de 2021.

Em termos de preço, o Moto G8 Plus custa £ 239 ou € 269 - não está disponível nos EUA. Esperávamos que o Moto G9 Plus ficasse abaixo dos £ 250 no Reino Unido. Uma lista que vazou no site de um varejista espanhol estima o valor de € 277,15, o que equivale a cerca de £ 250 no Reino Unido e US $ 315 nos EUA.

Provável design de plástico

Leitor de impressão digital lateral

Punch hole câmera frontal

Esperamos que o Moto G9 Plus siga os aparelhos anteriores da série com uma construção de plástico para preservar esse preço agressivo. Esse parece ser o caso dos primeiros vazamentos de imagem, mostrando uma evolução do design do Moto G8 Plus.

Os cantos arredondados e curvas na parte traseira do telefone parecem permanecer no lugar, mas as câmeras se movem em um bloco retangular, um pouco como vimos na Samsung e outros em 2020. Não há leitor de impressão digital na parte traseira, este parece estar em um scanner na lateral do telefone.

Não parece que a Motorola vai empurrar as molduras para trás em relação ao telefone 2019, mas vai mudar para um design furado para um visual mais moderno. Suspeitamos que haverá um botão do Google Assistente no lado esquerdo do dispositivo.

4 GB de RAM / armazenamento de 128 GB mencionado

Qualcomm Snapdragon 690 com capacidade 5G?

6,3 pol. 1080p esperado

O Motorola G9 Plus foi listado em um site de varejo com 4 GB de RAM - o mesmo que o Moto G8 Plus - e 128 GB de armazenamento, o que é o dobro do G8 Plus. Não há nada que diga que a listagem é precisa e é provável que haja algumas variantes.

Adoraríamos ver o recém-anunciado Snapdragon 690 a bordo, que oferece 5G , mas no momento, os vazamentos para o Moto G9 Plus não sugeriram nenhum hardware específico, além de uma bateria de 4700mAh com carregamento rápido de 30W.

Com o Moto G 5G sendo lançado recentemente no Snapdragon 765, é difícil saber como a Moto planeja integrar o 5G em sua família existente de telefones sem muito crossover com os dispositivos existentes. Pode ser que o Moto G9 se fixe no 4G.

Câmera de perfuração frontal

Câmera quadrada traseira

Sensor principal de 64 MP

O Motorola Moto G8 Plus possui um sistema de três câmeras na parte traseira composto de um sensor principal de 48 megapixels, sensor de profundidade de 5 megapixels e uma câmera de ação de 16 megapixels. Na frente, há uma câmera selfie de 25 megapixels.

Imagens vazadas do Moto G9 Plus mostram um bloco de câmera quádrupla na parte traseira do telefone. A rotulagem neste bloco declara que é uma câmera principal de 64 megapixels. Suspeitamos que a configuração geral não será muito diferente do G8 Plus, então ele pode ter sensores semelhantes aos do dispositivo mais antigo.

No entanto, não houve muitos vazamentos na câmera, então, no momento, simplesmente não sabemos que abordagem a Moto terá com este telefone.

Aqui estão todos os rumores em torno do Moto G9 Plus até agora.

As fotos que mostram o Moto G9 Plus foram compartilhadas por um vazador confiável, Evan Blass. Eles mostram exatamente o que esperar do próximo dispositivo.

O Motorola Moto G9 Plus apareceu no site da Autoridade de Certificação TUV Rheinland com os números de modelo XT2087-1 e XT2087-2. O dispositivo foi listado com uma bateria de 4700mAh e recursos de carregamento rápido de 30W.

Um dispositivo com o número do modelo Motorola XT2087-2 apareceu no site de certificação do EEC . Embora o nome do Moto G9 Plus não seja mencionado na certificação, o número do modelo listado foi associado ao G9 Plus no passado no site varejista espanhol Paratupc.

O usuário do Twitter @ Sudhanshu1414 compartilhou uma imagem de um site varejista espanhol Paratupc com o Motorola Moto G9 Plus, modelo número XT2087-2, listado com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento por € 277,15.

Escrito por Britta O'Boyle. Edição por Chris Hall.