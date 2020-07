Motorola Razr 2 vem com 5G, carregamento mais rápido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Motorola Razr foi um dos lançamentos de celular mais emocionantes dos últimos anos - uma grande reinvenção do original do celular Razr. No entanto, ele nunca decolou, com muitos citando uma variedade de problemas, desde a duração da bateria até a durabilidade física.

O Motorola Razr 2 pode resolver esses problemas? Existem vários vazamentos que apontam para uma sequência - o gerente geral da Motorola na África do Sul já confirmou que está chegando - incluindo especificações como 5G e carregamento rápido.

Mas a grande questão é quão diferente será o Razr de segunda geração? Não é muito melhor palpite. Suspeitamos que será um retrabalho suave, apresentando algumas novas cores - evleaks no Twitter revela que existe um Mercury Silver ; vazamentos anteriores apontaram para uma versão dourada - e com conectividade 5G intacta, trazendo à tona a mensagem de Motorola de conectividade rápida em 2020.

A Mysmartprice também revela a certificação 3C do produto, mostrando que o Razr 2 virá com carregamento rápido de 18W. Embora isso seja mais rápido do que antes, ainda não é rápido como muitos carros-chefe de hoje. Mas como a bateria do Razr é de menor capacidade, isso não deve ser um problema.

Mais alguma coisa digna de nota? Diz-se que o Razr 2 possui uma câmera primária de 48MP e secundária de 20MP, alinhando-a mais com os padrões modernos - as resoluções mais baixas do telefone Razr original estavam sempre em dúvida. Também se diz que existe um armazenamento de 256 GB como padrão, embora nos perguntemos se isso será apenas para uma edição especial em cores.

Portanto, o telefone flip está prestes a voltar. Novamente. Vamos ver como este se desenrola no tempo de setembro ...