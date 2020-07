Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Quer conectividade 5G super rápida, mas não quer pagar muito dinheiro? Você pode querer um Moto G 5G Plus nesse caso.

Esta não é a primeira vez que a marca produz um telefone 5G, mas é a primeira vez na série G - o objetivo é acessibilidade.

Aqui está o que esperar do Moto G 5G Plus.

Dimensões: 168 x 74 x 9mm / Peso: 207g

Design repelente à água (sem classificação IP)

Scanner de impressão digital posicionado lateralmente

Acabamentos: Azul Surf, Lilás Místico

Fone de ouvido de 3,5 mm

NFC (Google Pay)

Existem muitos telefones na família Moto G. O G 5G Plus se encaixa entre eles na extremidade superior, não apenas por causa do modem 5G interno, mas também por várias especificações.

Há NFC para pagamentos sem contato, como o Google Play, que não é um item básico em alguns dos modelos de orçamento mais variados. Há um sensor de impressão digital posicionado lateralmente, sobre o botão liga / desliga, em vez de usar o método posicionado na traseira - o que resulta em um design mais limpo e completo.

Não fique confuso entre o Moto G 5G Plus e o Moto G Pro , porém, este último não vem com conectividade 5G - ele possui uma caneta integrada.

Ah, e porque você provavelmente está se perguntando - por que Plus? Ainda não há uma boa resposta para isso. O ciclo de lançamento da Motorola está fora de controle, portanto, espere que um dispositivo 5G não Plus seja lançado em alguns meses (o mesmo aconteceu com o G8 Plus , lançado muitos meses antes do G8 ).

Ecrã Cinema Vision de 6,7 polegadas

Full HD + (1080 x 2400)

Taxa de atualização de 90Hz

Proporção de 21: 9

Onde o dispositivo 5G oferece mais do que a maioria dos seus primos da série G é com a tela. Com 6,7 polegadas, ele tem o mesmo tamanho físico - e uma proporção de 21: 9 - que você encontrará no topo de linha Motorola Edge + .

No entanto, o G 5G Plus não possui bordas curvas, mas ainda possui uma taxa de atualização de 90Hz - tornando este um posicionamento premium. A resolução, em Full HD +, também oferece muitos recursos na parte frontal dos pixels.

Sistema de câmera traseira quad:

Principal: 48 megapixels, abertura f / 1.8, tamanho de pixel de 1.6μm Largura (118 graus): 8MP, f / 2.2, 1.12μm Macro (foco de 2 cm): 5MP, f / 2.2, 1.12μm Profundidade: 2MP, f / 2.2, 1.75μm

Sistema de câmera selfie dupla:

Principal: 16MP, f / 2.0, 1.0μm Largura: 8MP, f / 2.2, 1.12μm

Vídeo 4K a 30fps no máximo

Como você pode ver na parte traseira do G 5G Plus, a unidade da câmera é distinta. Posicionada no canto superior, possui quatro lentes distintas: uma principal de 48 megapixels, sentada ao lado de uma grande angular (8MP), uma macro de close-up (5MP) e um sensor de profundidade com desfoque de fundo (2MP). Tendo usado as lentes de profundidade e macro em outros dispositivos, no entanto, você pode mais ou menos descontá-las - elas não são muito capazes.

A primeira novidade para qualquer telefone Moto G é a frente: existe um design duplo; essas duas aberturas circulares na tela, permitindo que as câmeras selfie largas e ultra largas espiem. Não gostamos de como ele aparece em termos de design, mas há muito mais potencial a partir de selfies muito amplas - como quando um grupo de amigos é filmado.

Bateria de 5.000mAh, TurboPower com fio (20W)

Processador Qualcomm Snapdragon 765

Sistema operacional Android 10

Opções de 4 GB / 6 GB de RAM

5G (sub-6GHz)

A família Moto G vem se expandindo gradualmente. O G 5G Plus não é diferente: tem 9 mm de espessura porque há uma enorme capacidade de bateria no interior. Na verdade, ele combina com o Moto G8 Power em termos de capacidade. Isso significa que o G 5G Plus vai durar uma idade - e aguentar mais tempo quando essas conexões extra rápidas exigirem mais bateria.

Também é um dispositivo bastante poderoso, com o processador 765 da Qualcomm. Um, isso é compatível com 5G. Segundo, ele está aparecendo em dispositivos principais - como o LG Velvet . Estávamos esperando que o Moto fosse um pouco mais baixo, com uma plataforma SD690, mas esse não é o caso - talvez isso apareça no G 5G não Plus mais adiante.

Em termos de software, é o tratamento usual do Google Android, completo com o aplicativo Moto, para lidar com diferentes exibições, ações, dicas e funções de jogo. É uma experiência de software limpa, sem duplicações injustificadas de aplicativos, como você encontrará em uma concorrência menor.

Curiosamente, este modelo G não é destinado à América do Norte. Em uma ligação com o Pocket-lint, a Motorola explicou explicitamente que é um lançamento apenas europeu. Se isso significa um tipo diferente de aparelho, ou um com um nome diferente, no futuro ainda não está claro.

4GB + 64GB: 349 €, disponível a partir de julho

6GB + 128GB: 399 €, disponível a partir de julho

O G 5G Plus virá em duas variantes: um modelo de 4 GB de RAM com armazenamento de 64 GB, ao preço de £ 299 / € 349; e um modelo de 6 GB de RAM com armazenamento de 128 GB, ao preço de £ 349 / € 399. Ambos estarão disponíveis a partir de julho, talvez agosto, dependendo das especificidades do país.

Esse é realmente o objetivo do Moto G 5G Plus: oferecer velocidades rápidas a um preço mais baixo do que a maioria da concorrência. Com o passar dos meses, essa área é onde o mercado móvel se tornará cada vez mais focado - e a Motorola é uma das primeiras a chegar lá.