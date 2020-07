Moto G 5G Plus traz conectividade rápida a um preço mais baixo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Motorola não tem vergonha de lançar telefones: a série G teve muitos lançamentos em um curto espaço de tempo. E agora está recebendo seu primeiro telefone conectado 5G, o Moto G 5G Plus.

Por que Plus? Isso é algo que a Motorola não conseguiu responder quando questionamos a empresa. Mas, dado o seu obscuro ciclo de lançamento - o G8 Plus chegou bem antes do G8 , por exemplo - esperamos que um G 5G chegue em um futuro não muito distante.

Mas voltando ao 5G Plus. Este certamente não é o primeiro telefone 5G da Motorola - foi a primeira empresa a oferecer essa conectividade, com o 5G Moto Mod ; mais recentemente, o Motorola Edge + trouxe 5G de banda dupla ao mercado - mas é o primeiro dispositivo da série Moto G a trazer essa conectividade com foco no preço mais baixo.

Quanto? O 5G Plus custará £ 299 / € 349 em sua aparência de 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento; é £ 349 / € 399 no seu formato de armazenamento de 6 GB de RAM e 128 GB. Não há preço nos EUA porque, como confirmado pela Motorola em uma entrevista com o Pocket-lint, o Moto G 5G Plus não se destina à América do Norte.

Outros aspectos centrais do 5G Plus são a tela de 6,7 polegadas na parte frontal, que é semelhante ao painel do Moto Edge - em que é o aspecto 21: 9 e o mesmo tamanho, resolução Full HD + e atualização de 90Hz - mas, é claro , menos as arestas curvas. Há uma câmera selfie dupla - daí o duplo furo na frente - com câmeras amplas e ultra amplas.

Na parte traseira, você verá um arranjo de quatro câmeras, incluindo sensor principal de 48 megapixels (usa a tecnologia Quad Pixel para combinar quatro em um, fornecendo resultados de 12MP por padrão), uma grande angular de 8MP (118 graus), uma macro de 5MP (para fotos em close-up) e um sensor de profundidade de 2MP.

Adicione uma bateria de 5.000 mAh, um scanner de impressão digital montado na lateral e a série de processadores Snapdragon 765 da Qualcomm (necessária para 5G - embora pensássemos que seria o SD690 ), e o Moto G 5G Plus parece bastante interessante. Estará disponível do final de julho ao início de agosto em várias partes da Europa.