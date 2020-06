Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Um dos mais prolíficos leakers da web, Evan Blass, publicou um novo post em seu Patreon sobre um telefone Motorola 5G acessível - você terá que ir lá se quiser acesso total a imagens e conteúdo.

Um teaser em sua conta no Twitter chama isso de Moto G 5G - e nos fez pensar na probabilidade deste lançamento. De fato, parece perfeitamente oportuno - dado que a Qualcomm acaba de anunciar seu processador Snapdragon 690 , com o objetivo de levar a conectividade 5G para um público ainda mais amplo.

A Motorola também foi a primeira empresa a lançar no mercado um telefone com capacidade para 5G , usando seu complemento 5G Mod para fazer do Z3 o primeiro no mundo . Não é que muitas pessoas talvez se lembrem disso, dada a sua implementação.

Suspeitamos que o lançamento anterior dê o tom para o que a Motorola quer fazer: ser a força dominante da conectividade rápida em todos os níveis do mercado. A empresa tem uma participação enorme na América do Sul, por exemplo, portanto, adicionar um carimbo de borracha 5G a seus dispositivos mais acessíveis é um acéfalo. Portanto, um Moto G 5G sendo um lançamento iminente faz sentido.

Por outro lado, também não faz todo o sentido: a Motorola vem bombardeando o mercado com muitos telefones mês após mês - e isso está ficando confuso. Ainda mais quando você considera um dispositivo europeu como o Moto G Pro, chamado Moto G Stylus em outro lugar. Jogar um aparelho 5G na mistura apenas adiciona mais ruído; além dos dispositivos Motorola Edge , que são muito maiores do que a série G, exigem um preço muito mais alto pelo prazer de ter essa conectividade.

Então, veremos um telefone Motorola 5G acessível em breve? Dados os lançamentos recentes da empresa, sim, suspeitamos que sim. Vamos ver o que o boato acaba nas próximas semanas ...