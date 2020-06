Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Motorola, de propriedade da Lenovo, anunciou um telefone com uma câmera selfie pop-up.

Chamado Motorola One Fusion Plus , é o segundo telefone da Motorola com uma câmera selfie pop-up, após o Motorola One Hyper do ano passado. Semelhante ao seu antecessor, ele possui uma tela 1080p de 6,5 polegadas sem entalhe ou furador. Em termos de diferença, há várias atualizações presentes.

Por exemplo, na parte externa do telefone, há um conjunto de câmeras quádruplas na parte traseira. Abriga um sensor de 64 megapixels, uma câmera grande angular de 8 megapixels, uma câmera macro de 5 megapixels e uma câmera de profundidade de 2 megapixels. Por dentro, há uma bateria de 5.000 mAh, 6 GB de RAM e um processador Snapdragon 730. O One Hyper tinha duas câmeras, 4 GB de RAM, uma bateria menor e um chip mais lento.

Mas ambos os telefones possuem um fone de ouvido de 3,5 mm.

Quanto à câmera selfie pop-up, por exemplo, a GSMArena descobriu que o Motorola One Hyper possui um sensor de 16 megapixels, enquanto o One Hyper possui um de 32 megapixels. A Motorola também implementou um carregamento mais lento de 15W, contra 27W no One Hyper. Adicione tudo isso e o Motorola One Fusion Plus será vendido por 15 € a menos que o One Hyper quando for lançado na Europa no final de junho de 2020.

Espera-se que custe 299 euros (cerca de US $ 337 / £ 262). Atualmente, não há informações sobre um lançamento nos EUA.