Algumas coisas na vida são certas - e provavelmente podemos adicionar a Motorola anunciando um novo telefone todos os meses para esse idioma. O Moto G8 Pro é o mais recente, adicionando uma caneta embutida ao jogo de telefone acessível.

No entanto, em certo sentido, o G8 Pro não é um telefone totalmente novo, por si só, é uma versão reformulada do Moto G Stylus - o primeiro para as costas europeias (com a NFC incluída para pagamentos sem contato e coisas do gênero), o segundo para mercado americano (portanto sem NFC).

O G8 Pro adiciona uma quantidade razoável a mais do que o modelo original do G8. Embora sua tela seja do mesmo tamanho, com 6,4 polegadas, ela oferece mais resolução (1080 x 2300 vs as câmeras 720 x 1560 do modelo básico).

Depois, há a configuração da câmera do G8 Pro: é um arranjo traseiro triplo, incluindo principal de 48 megapixels, grande angular de 16 MP (e câmera de vídeo) e macro de 2 MP. Há também um sensor de profundidade de tempo de voo .

Outras especificações são familiares: uma capacidade de bateria de 4.000mAh para proporcionar vida útil longa (igual ao G8 e G8 Power ), o processador Qualcomm Snapdragon 665 com 4 GB de RAM, armazenamento de 128 GB, um fone de ouvido de 3,5 mm e um scanner de impressão digital posicionado na parte traseira.

A grande vantagem do G8 Pro é, obviamente, sua caneta integrada. Isso é o que realmente diferencia o aparelho do restante da série G, permitindo anotações e ações do acessório da caneta.

Em termos de preço, ainda não há informações concretas. O dispositivo equivalente nos EUA custou US $ 300 no lançamento em fevereiro de 2020, portanto, consideraríamos um preço pedido de £ / € 299 semelhante em torno da expectativa.