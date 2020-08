Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O telefone dobrável Motorola Razr é uma re-imaginação do icônico telefone Razr de 15 anos antes, oferecendo uma brincadeira com a nostalgia, mas com uma tela OLED flexível e um segundo visor Quick View na frente, resultando em um dos movimentos mais emocionantes do tendência de telefone dobrável .

No entanto, não é perfeito - assim como foi dito do Samsung Galaxy Fold original - com bateria limitada e outros problemas deixando espaço para melhorias. Será o Motorola Razr 2 - o telefone dobrável de segunda geração da empresa de propriedade da Lenovo - o dispositivo para corrigir essas deficiências?

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Motorola Razr 2.

9 de setembro de 2020 revelar evento

Preços: TBC

Em maio de 2020, um executivo da Lenovo sugeriu que um modelo de segunda geração do telefone dobrável Motorola Razr estava sendo planejado para setembro, que normalmente seria na época da feira de eletrônicos de consumo IFA em Berlim. Um ajuste perfeito.

Desde então, um teaser da Motorola prometeu "virar a experiência do smartphone mais uma vez", com data marcada para 9 de setembro.

Em termos de preço, esperávamos que o Razr 2 estivesse no mesmo patamar do modelo original - embora a adição de conectividade 5G pudesse ver esse pico.

Nos EUA, o atual Razr dobrável custa US $ 1.500. Na Europa, custa 1599 €. No Reino Unido, é um EE exclusivo com contratos a partir de £ 60 / mês. Atualmente não está claro se um modelo de segunda geração também será uma operadora exclusiva.

Esperava-se um design semelhante ao Razr original

Há rumores de exibição de visualização rápida maior

Há rumores de display interno maior

Com base nos vazamentos até agora, parece que o Motorola Razr de segunda geração será semelhante ao modelo 2019, com atualizações de especificações em vez de mudanças drásticas de design.

Espera-se que a borda inferior seja mais redonda, por exemplo, enquanto a unidade da câmera frontal vê uma atualização que resulta no flash sendo posicionado de lado (em vez de abaixo dele).

Uma patente anterior sugeria que um sensor de impressão digital no display poderia aparecer - mas uma foto que vazou sugere que este não será o caso para este modelo de segunda geração. Outra patente mostra vários sensores nas laterais do dispositivo, bem como uma seção modular na parte superior. No entanto, as patentes raramente mostram a forma da vida real tão rapidamente - portanto, esperamos que esses sejam recursos em um modelo no futuro.

Há rumores de que a tela Quick View externa é maior para esta geração - ou seja, a Motorola espremeu mais espaço da tela no formato dado - mas cada vez mais isso parece infundado e o mesmo tamanho de tela de 2,7 polegadas do original é mais provável.

Quanto à tela interna principal, há um boato de que será de 6,7 polegadas, contra 6,2 polegadas do original. No entanto, não podemos imaginar como tal aumento seria plausível dentro da pegada de design fornecida. Por enquanto, como as patentes acima, vamos escrever isso como algo para um modelo mais tarde na linha.

5G habilitado

8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento

Bateria de 2.845 mAh, carregamento rápido de 18 W

O Motorola Razr 2 vem com uma série de atualizações de especificações, incluindo recursos 5G , mais RAM, atualizações de câmera e bateria - incluindo carregamento rápido de 18W , de acordo com um vazamento.

Com base em um relatório da XDA Developers , o Razr 2 será alimentado pelo processador Qualcomm Snapdragon 765 (necessário para 5G), 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento interno e possui uma bateria de 2.845 mAh (um pequeno aumento em relação ao original). Ele também irá rodar o Android 10 fora da caixa, é dito.

Em comparação, o Razr original oferece o Qualcomm Snapdragon 710, 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno, Android 9 Pie e uma bateria de 2.510 mAh.

Sensor principal de 48 MP

Sensor frontal de 20 MP

Há rumores de gravação de 360 graus

Houve alguns rumores sobre as câmeras do Motorola Razr 2. O relatório citado anteriormente da XDA Developers afirma que o Razr 2 terá uma atualização para uma câmera principal de 48 megapixels e uma câmera frontal de 20 megapixels, substituindo a câmera traseira de 16MP e uma câmera frontal de 5MP do original. A foto vazada confirma que a câmera está diferente, então isso certamente faz sentido.

Enquanto isso, um pedido de patente sugeria que o Razr 2 ofereceria uma câmera fisheye e suportaria gravação de vídeo em 360 graus. Porém, como mencionamos anteriormente, muitas patentes acabam não se tornando realidade especialmente rápido - então, não conte com esse conjunto de recursos ainda.

Aqui estão todos os rumores que ouvimos até agora em torno do Motorola Moto Razr 2.

A Motorola confirmou um evento em 9 de setembro, prometendo “virar a experiência do smartphone mais uma vez” .Isso soa como uma confirmação para nós.

Uma foto que vazou mostra que o design é muito parecido com o original, mas com alguns ajustes .

Um golpe duplo : evleaks compartilha especificações que confirmam 5G e outras especificações, enquanto outro vazamento sugere carregamento rápido de 18W.

De acordo com um relatório da XDA Developers , o Motorola Razr 2 oferecerá especificações que preencherão a lacuna entre o Razr 2019 e o Samsung Galaxy Z Flip.

O relatório afirma que uma fonte disse que o Razr 2 será alimentado pelo processador Qualcomm Snapdragon 765, 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento interno e uma bateria de 2.845 mAh.

A fonte também afirma que a câmera traseira será atualizada para o sensor ISOCELL Bright GM1 de 48MP da Samsung, enquanto a câmera frontal será atualizada para um sensor de 20MP. Também foi dito que o dispositivo rodará Android 10 fora da caixa.

Ao discutir os planos de Levovo de lançar um Motorola Razr 2 mais uma possível data, o gerente geral da Lenovo na África do Sul, Thibault Dousson, disse ao podcast da Reframed Tech : "Há uma nova versão chegando. Acho que há uma em setembro."

O vice-presidente de Design da experiência do consumidor da Motorola, Ruben Castano, e o diretor de gerenciamento de produtos, Carl Steen, que estiveram envolvidos no projeto da criação do Motorola Razr 2019, disseram à TechRadar que gostariam que o formato de um modelo mais novo fosse o mesmo que a versão atual.

Os dois também disseram que o True Display na frente pode mudar de forma.

Roland Quandt tuitou que a Motorola lançará um modelo 5G do Razr na China antes do final de 2020. É possível que o aparelho use o chipset Qualcomm Snapdragon 735, anunciado em dezembro de 2019.

A China está recebendo uma versão compatível com 5G do novo Motorola RAZR dobrável este ano. https://t.co/IbZYZyqKbe - Roland Quandt (@rquandt) 23 de janeiro de 2020

A Motorola Mobility registrou outra patente em agosto de 2019, identificada pela LetsGoDigital após sua publicação em dezembro de 2019, para "um" dispositivo eletrônico com caixa de ligação articulada entre as caixas do dispositivo ".

As imagens da patente mostraram um dispositivo em concha com uma tela estreita e alongada quando desdobrada e uma tela na frente quando dobrada. A parte superior do dispositivo não gira quando o dispositivo é aberto, afirma-se, em um ângulo reto. Diz-se também que incorpora três câmeras, uma voltada para cima, uma traseira e outra frontal, permitindo a captura de vídeo em 360 graus.

De acordo com a patente, a Motorola também quer tornar a seção superior modular. A descrição da patente oferece várias opções, incluindo um módulo para um projetor ou um alto-falante estéreo.

Identificada por LetsGoDigital , a Motorola Mobility registrou uma patente em maio de 2018, que foi aprovada em 21 de novembro de 2019, para um telefone dobrável com quatro sensores em cada lado do dispositivo.

As imagens da patente mostram um dispositivo semelhante ao Motorola Razr (2019) com uma dobra horizontal e afirma-se que os sensores também reconheceriam gestos como um toque e realizariam 20 gestos e funções diferentes - 13 quando aberto e sete quando fechado.

As imagens da patente também mostram um sensor de impressão digital no display, embora não haja detalhes sobre isso nas informações. O Razr 2019 possui um sensor físico de impressão digital.

Escrito por Britta O'Boyle. Edição por Mike Lowe.