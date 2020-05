Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Motorola lançará uma versão de segunda geração do seu telefone dobrável Moto Razr em setembro próximo.

Um executivo da Lenovo confirmou que a empresa planeja lançar um Motorola Razr 2 mais uma data possível ao falar com um podcast sobre tecnologia futura e a recepção, às vezes negativa, crítica do dispositivo atual.

"Está chegando uma nova versão. Acho que há uma em setembro", disse Thibault Dousson, gerente geral da Lenovo África do Sul, à Reframed Tech .

Pouco mais foi revelado sobre o aparelho dobrável - seja simplesmente uma atualização do modelo existente ou uma completa reimaginação - mas é uma notícia emocionante que a empresa controladora da Motorola ainda não está desistindo do fantasma.

O Razr atual recebe dicas de design do telefone celular clássico de antigamente, mas possui uma tela dobrável de 6,2 polegadas no interior, além de uma tela de 2,7 polegadas na frente externa do gabinete. Isso permite que o telefone seja usado com alguns aplicativos sem a necessidade de abri-lo.

Ele roda em um processador Qualcomm Snapdragon 710, mas isso provavelmente será trocado por um equivalente mais poderoso.

Ainda não sabemos se o modelo de segunda geração será exclusivo de EE como o primeiro, mas esperamos que seja aproximadamente o mesmo preço: cerca de £ 70 adiantados em um contrato mensal de £ 64.

