Há rumores há algum tempo, mas agora é oficial: o Moto Edge + marca o retorno adequado da Motorola ao jogo de telefone principal.

Anunciado hoje, 22 de abril de 2020, o Edge + é acompanhado por um modelo Edge de especificação mais baixa, oferecendo pontos de entrada de ponta e mais acessíveis.

Temos um resumo de tudo o que você precisa saber sobre as especificações do dispositivo principal , além de uma comparação dos dois dispositivos Edge para você se aprofundar.

Em resumo, no entanto, aqui está o que esperar. A série Edge tem tudo a ver com essa tela curva - a Moto chama de tela Endless Edge - que se dobra em ambos os lados para uma aparência de moldura zero.

Além disso, o Edge + traz a plataforma Qualcomm SD865 de ponta, juntamente com o 5G (mmwave e Sub-6GHz), um sistema de câmera tripla traseira - incluindo uma câmera principal de 108 megapixels - e uma câmera selfie frontal.

Não há câmeras pop-up, peças deslizantes, dobras, invertidas: é apenas um bom carro-chefe. E um grande também. A tela, com 6,7 polegadas em sua proporção de 21: 9, significa que é um dispositivo alto. A grande capacidade da bateria, a 5.000 mAh, também significa que é um dispositivo grosso, com 203g all-in.

As especificações altas também vêm com um preço alto: o Moto Edge + estará à venda por € 1199 quando for lançado em maio. Sim, nós também engolimos - especialmente porque o Edge padrão, com uma tela quase idêntica, é metade desse preço, a € 599.