Vazamento de fotos do Motorola Edge mostra câmera tripla de 64 megapixels

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Motorola sediará um evento na próxima quarta-feira, 22 de abril, para apresentar seus telefones Edge e Edge + , mas aqui está uma imagem da "vida real" do menor dos dois dispositivos, para agradar o paladar.

Você pode ver claramente a parte traseira do suposto Motorola Edge na foto divulgada, com sua câmera de três lentes que corre no canto superior esquerdo.

E, como há pouca escrita ao lado da unidade de lente, você pode ver que ela é composta por uma câmera principal de 64 megapixels, além de uma "câmera AI" de 16 megapixels + 8 megapixels (grande angular e telefoto).

Isso corresponde às especificações vazadas anteriormente publicadas pelos desenvolvedores do XDA . O site também afirmou que a câmera traseira ostenta recursos "como a tecnologia de bin de pixel 4 em 1", foco automático a laser e um flash LED de acordo.

A câmera frontal, disse, terá 25 megapixels.

Quanto ao Motorola Edge +, os rumores apontam para uma composição de câmera semelhante, mas com a câmera principal na parte traseira atualizada para 108 megapixels.

Outras especificações de vazamentos apontam para uma tela de 6,67 polegadas para o Edge, com uma resolução de 2340 x 1080, taxa de atualização de 90Hz e uma proporção de 19,5: 9.

Ele será executado em um processador Qualcomm Snapdragon 765, com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento expansível.

Diz-se que sua bateria é de 4500mAh, mas sem recursos de carregamento sem fio.

Descobriremos mais na quarta-feira, 22 de abril de 2020. Você poderá acompanhar o evento ao vivo aqui .