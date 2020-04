Evento de lançamento do Motorola Edge: como assistir e o que esperar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Já faz um tempo desde que a Motorola lançou um telefone principal, se você não contar o Razr dobrável. Mas a empresa agora confirmou que planeja realizar um evento em abril para presumivelmente anunciar um novo telefone premium - o Moto Edge - que vazou várias vezes nas últimas semanas.

A Motorola planeja realizar um evento eletrônico exclusivo "E-vent" de lançamento na quarta-feira, 22 de abril, às 12h ET (9h ET / 5pm GMT).

Está chegando. Junte-se a nós para o E-vent de lançamento da Motorola Flagship, 22 de abril, 11h CDT. pic.twitter.com/FNqbOskRxg - Motorola (@Moto) 13 de abril de 2020

A Motorola provavelmente hospedará sua transmissão ao vivo do evento no YouTube . Você também pode acompanhar o Twitter e o site da empresa . Esperamos incorporar o player de transmissão ao vivo aqui assim que ele estiver disponível. Adicione aos favoritos esta página e verifique novamente em 22 de abril.

Na verdade, existem dois novos telefones da Motorola, de acordo com os rumores: o Motorola Edge e o Edge +. Espera-se que eles exibam "cachoeira" de borda curva de 6,7 polegadas com furos para a câmera selfie. Na parte traseira, no Edge +, deve haver uma configuração de câmera vertical que abrigue quatro sensores. O modelo Edge padrão deve ter três sensores.

Ambos os telefones podem suportar 5G, embora se espere que o Edge confie no Snapdragon 765, enquanto o Edge + pode adquirir o Snapdragon 865. Esse é o mesmo chipset encontrado na maioria dos outros flagships de 2020, sugerindo que o Edge + é o mais premium dos dois aparelhos.

